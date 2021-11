Srebrničeva Gorica na dobri poti do ekspresnega povratka med elito

Drugoligaši so s 16. krogom zakorakali v drugo polovico prvenstva. V soboto smo v Novi Gorici spremljali dvoboj z naskokom vodilnih ekip prvenstva in nekdanjih prvoligašev Gorice in Triglava. Dobile so ga vrtnice (2:0), za katere je oba zadetka že v prvem polčasu dosegel produkt domače nogometne šole Žan Leban. Triglav je kljub porazu zadržal prvo mesto na lestvici, a je četa Mirana Srebrniča ob dveh tekmah manj prišla na le točko zaostanka in ji tako zelo dobro kaže, da se po sezoni 2019/2020 še drugič ekspresno vrne v prvo ligo.

icon-expand Žan Leban je odločil derbi vodilnih ekip druge lige. FOTO: ND Gorica Gorica je v derbi kroga vstopila nekoliko okrnjena, saj je zaradi težav s poškodbo prvi strelec kluba Etien Velikonja začel le na klopi. V napadu je tako Milan Srebrnič priložnost ponudil trojici Leon Marinič, Luka Vekić, Žan Leban. In prav slednji je bil tisti, ki je že v osmi minuti vrtnice popeljal v vodstvo. Odlično podajo z desne strani je poslal Matija Širok, 22-letni krilni nogometaš pa je bil najvišji in dovolj natančen v kazenskem prostoru, da Luka Čadež v vratih gostov ni imel pravih možnosti. Štirikratni državni prvaki so ob vodstvu z 1:0 nadaljevali s terensko premočjo in imeli še nekaj zrelih priložnosti, za kar so bili nagrajeni tik pred koncem prvega dela. Vse se je začelo pri Široku, ki je ukradel žogo na svoji polovici in nato lepo zaposlil Vekića. Ta si je ob neodločni obrambi gostov pripravil strel z levico, veselje mu je preprečila vratnica, a se je žoga odbila naravnost na nogo dobro postavljenega Lebana, ki je s svojim četrtim zadetkom sezone poskrbel za povišanje prednosti. icon-expand Glavni trener Miran Srebrnič in njegov pomočnik Florjan Debenjak sta na vrhu lestvice nogometašev z največ nastopi v zgodovini goriškega kluba. Vse svoje prvenstvene tekme sta odigrala v prvi ligi, kamor Gorico letos več kot uspešno vodita nazaj. FOTO: ND Gorica V nadaljevanju je gostujoči trener Boštjan Miklič poskušal s številnimi zamenjavami spremeniti potek srečanja, a je bila Gorica tudi v drugem delu superiorna. Po vstopu v igro v 81. minuti bi se med strelce kaj lahko vpisal še Velikonja, a mu je osmi zadetek sezone preprečil okvir vrat. Triglav, pri katerem v tej sezoni igra tudi nekdanji nogometaš Olimpije in Maribora Dare Vršić, je kljub porazu ostal na prvem mestu drugoligaške razpredelnice, a ima Gorica v primerjavi z edinim pravim konkurentom za vrnitev v prvo ligo kar dve tekmi manj, tako da je ob točki zaostanka vsekakor v boljšem položaju. Domači tekmi z Nafto in Dravo sta bili preloženi zaradi koronavirusnih okužb v taboru vrtnic. Za Gorico je bila to še 13 tekma v nizu brez poraza, v tem obdobju so plavo-beli ob 12 zmagah le enkrat remizirali, in sicer doma proti Beltincem, ko jih je pred porazom z ubranjeno enajstmetrovko v izdihljajih srečanja rešil vratar Uroš Likar. Srebrničevi varovanci so edini poraz doživeli v prvem krogu prvenstva, ko jih je v Kranju ugnal prav Triglav z 2:1. Od takrat se je krivulja forme v Novi Gorici obrnila povsem navzgor in vse bolj se zdi, da bo Gorica svojo drugo drugoligaško sezono v zgodovini kronala s še drugim ekspresnim napredovanjem med elito.