Goričani do delitve točk v Radomljah

V Domžalah sta ekipi iz spodnjega dela lestvice odigrali zadnji dvoboj prve tretjine prvenstva. Glede na prikazano se je ta kar zasluženo končal z delitvijo točk, tako da so Radomlje še naprej edina ekipa, ki na domačem igrišču še ni prišla do zmage. Četa Nermina Bašića ostaja na osmem mestu, zasedba Mirana Srebrniča pa na devetem.

Začetek tekme je bil precej miren, le Madžid Šošić je v peti minuti nenatančno meril v kazenskem prostoru. Vicko Ševelj je v 11. minuti poslal podajo z desne strani, žogo pa je Uroš Likar ujel na golovi črti. Le nekaj trenutkov zatem je Francesco Tahiraj tudi zadel, a je bil v prepovedanem položaju.

Novogoričani so prvič poskusili v 15. minuti, od daleč pa je zgrešil Zvonimir Petrović. V 24. minuti pa so tudi povedli, ko je po prodoru po desni strani odbito žogo iz bližine iz ostrega kota v mrežo poslal Leon Marinič. Novo veliko priložnost so imeli Primorci v 36. minuti prek Etiena Velikonje, ki je poskusil z desne strani kazenskega prostora, a je bil Emil Velić na mestu.

V 37. minuti pa so Radomljani izenačili. Šošić je najprej s strelom od daleč Likarja prisilil v obrambo in udarec iz kota, po njem pa se je isti igralec znašel pri žogi v osrčju kazenskega prostora in izid poravnal na 1:1. Šošić je poskusil tudi v 45. minuti, takrat je bil Likar na mestu.

Kmalu po začetku drugega polčasa je Alen Krajnc imel priložnost za novo vodstvo gostov, a je žogo poslal mimo gola, potem ko je po lepi podaji prišel v kazenski prostor. Pozneje je ritem malce padel, gledalci niso videli posebej razburljive predstave. V 77. minuti pa je po kotu do strela z glavo prišel Vedran Vrhovac, a je gostujoči vratar preprečil veselje domačemu nogometašu, tako kot tudi Darlyju N'Landuju v 87. minuti. Zadnjo priložnost na tekmi je imel Nedim Hadžić, a na koncu žogo poslal čez gol.

Radomljani bodo v 13. krogu v nedeljo gostovali v Murski Soboti, Gorica pa dan prej v Kopru.