Goričani imajo novega trenerja

Gordan Petrić v Športni park prihaja z bogatim nogometnim renomejem. Kot igralec je Petrić svojo nogometno pot začel v OFK Beograd. Po treh sezonah je prestopil k Partizanu, za katerega je zbral več kot 100 nastopov. Sledil je odhod na Otok, kjer je zaigral za Dundee United, najbolj pa se je uveljavil pri Glasgow Rangers, kjer je klubu pomagal do devetega zaporednega naslova škotskega prvaka. V sezoni 1998/99 je sledil prestop v Crystal Palace, pred vrnitvijo v Partizan pa je zaigral še za grški AEK in škotski Hearts. Njegova zadnja postojanka v profesionalni karieri je bil kitajski Sichuan Dahe. Petrić je za reprezentanco nekdanje Jugoslavije zbral pet nastopov, z jugoslovansko izbrano vrsto do 20 let pa se je v Čilu leta 1987 razveselil naslova svetovnega prvaka. Prvič je v trenerske vode zaplul leta 2013, ko je prevzel nižjeligaša Bežanijo. V Srbiji je vodil še Sinđelić Beograd, Teleoptik Zemun, Čukarički in Rad. Vlogo pomočnika je opravljal pri domačem Partizanu in srbski izbrani vrsti. "Gordan Petrić je oseba, ki jo krasijo izjemna ambicioznost ter bogate mednarodne izkušnje, s katerimi bo lahko članom naše ekipe, ki so v večini še posamezniki v razvoju, pomagal rasti tako po profesionalni kot po osebnosti plati, saj menim, da gre za veliko osebnost," je bil zadovoljen predsednik Gorice Hari Arčon.

Plavobeli se ponašajo s štirimi naslovi prvaka slovenske prve lige (1995/96, 2003/04, 2004/05, 2005/06), tremi slovenskimi pokalnimi lovorikami (2000/01, 2001/02, 2013/14), leta 1996 so vrtnice osvojile tudi slovenski superpokal.

Enainpetdesetletni srbski strokovnjak bo na klopi zapolnil vrzel po odhodu bosanskega strategaBorivoja Lučića, ki se je s klubom razšel v začetku tedna po slabem začetku sezone 2020/21.

Lučić je moštvo prevzel pred začetkom lanske sezone po izpadu v drugo ligo, ga nato vrnil med prvoligaše, a je Gorica v Prvi ligi izgubila obe uvodni tekmi. Trenutno deseto, zadnjeuvrščeno zasedbo na ligaški lestvici, je po porazu z Bravom z 1:4 in Koprom z 2:4 zapustil tudi športni direktor Miran Burgić.