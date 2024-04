Goričani po maratonu izločili Beltince: Bili smo boljši in imeli več priložnosti

V drugem delu se je nadaljeval pritisk vrtnic, ki je sadove obrodil v 58. minuti. Kapetan Dario Hrka je dobil skok na golovi črti, žogo, ki je preletela Zvera, pa je brez večjih težav v gol Beltincev pospravil že omenjeni Kadrič. Do konca rednega dela sta imeli obe moštvi še nekaj polpriložnosti, poznala se je tudi fizična izčrpanost, zato se mreži nista več zatresli. Enako velja za podaljšek, v katerem je bila znova podjetnejša Gorica, a so o potniku v finale odločali streli z bele točke. Edinega je v četrti seriji za goste zgrešil Kralj.

V Športnem parku, kjer se je zbralo dobrih tisoč gledalcev, so bili domači večino časa boljši tekmec. V prvem polčasu so zapravili številne zrele priložnosti, najlepšo je imel Haris Kadrič , ki je bil sam pred razpoloženim Domnom Zverom , a mu ga ni uspelo premagati. Kazen za zapravljeno priložnost je prišla tik pred koncem polčasa, ko je odlično asistenco Luke Pihlerja kronal Gašper Černe .

Miran Srebrnič po velikem uspehu ni skrival navdušenja, zahvalil se je tudi navijačem, ki so v Športnem parku po dolgem času pripravili pravo nogometno vzdušje. "Rekel sem, da smo favoriti zaradi domačega igrišča. Zelo zadovoljen sem, da je bila na stadionu prava energija in da so nam navijači pomagali. Fantje so od sebe dali maksimum, tekma pa je bila takšna, kot smo jo pričakovali. Bili smo za odtenek boljši in imeli več priložnosti. Beltinci so dobra, organizirana ekipa z dobrim trenerjem. Imeli smo veliko preglavic zaradi njihove agresivnosti."

Hrka: Čez celotno srečanje smo si zaslužili finale

Ob polčasu so se "plavi" znašli v neugodnem položaju, saj so kljub terenski premoči zaostajali. Zadetek so prejeli v 43. minuti, kar je pred potjo v garderobo vselej neugodno.

"Ohranili smo mirno glavo. Rekel sem jim, da moramo dati vse od sebe, da ne smemo izgubiti organizacije. Priložnosti so prišle in iz ene smo zadeli," je o taktičnih napotkih med polčasom dodal Srebrnič, za katerega bo to prvi finale v vlogi glavnega trenerja. Ko je Gorica v pokalu nazadnje šla do konca, je bil pomočnik Luigiju Appoliniju.