Goričani razbili Celjane in prišli do pomembnih točk v bitki za obstanek

Obe ekipi sta obračun v mestu vrtnic začeli zelo previdno. V prvi polovici prvega polčasa je igra v glavnem potekala na sredini igrišča, ne ena ne druga stran pa si ni priigrala omembe vredne akcije. Bilo je nekaj poskusov z razdalje, vratarja Grega Sorčan na goriški in Metod Jurhar na celjski strani pa sta bila bolj ali manj povsem nezaposlena. Po dokaj nezanimivi uvodni predstavi pa se je v novogoriškem športnem parku med 26. in 29. minuto "zabliskalo na vse strani". Za to so poskrbeli domači nogometaši, ki so v tem obdobju dosegli kar dva gola in povsem razbili uvodno nogometno monotonost.

V 35. minuti so Celjani naredili neumnost v svojem kazenskem prostoru, po prekršku Nina Pungarškanad Nigerijcem Bedejem Osujijemje sodnik Nejc Kajtazovićpokazal na belo točko, neusmiljen "eksekutor" pa je bil Velikonja. Pet minut kasneje je bil Andrija Filipovićpo (pol)voleju z roba kazenskega prostora malenkostno netočen, isti igralec pa je v izdihljajih prve polovice tekme po natančnem in močnem strelu z 20 metrov povišal na 4:0.

V začetku drugega polčasa so bili izbranci gostujočega trenerja Dušana Kosićaveč pri žogi in imeli jalovo premoč. V 55. minuti je Lovro Cvekpo prostem strelu s 25 metrov meril malenkostno previsoko, v 62. minuti pa so Celjani ostali brez "rezervista" Žana Benedičiča, ki je s komolcem udaril Roka Grudinoin za to nešportno potezo prejel rdeči karton. To je varovancem domačega trenerja Saše Kolmana še bolj olajšalo delo, tudi brez tega pa so blede Celjane danes zasenčili v vseh prvinah nogometne igre. V končnici tekme so sinjemodri zaigrali zelo racionalno in varčevali moči za naslednje tekme

Prva liga TS, izidi:

Gorica- Celje 4 : 0 (4 : 0)