Goričani so si predčasno zagotovili napredovanje

Vodilni Goričani so v nedeljo gostovali na Ptuju, a Primorci niso imeli pravega rezultatskega motiva. Četa Mirana Srebrniča je dvakrat povedla, obakrat po golu Etiena Velikonje, ki je prvič zadel v 19. minuti, gostitelji pa so preko Vica Miljanića izenačili deset minut kasneje. Kapetan Gorice je pet minut pred koncem prvega polčasa zadel z bele točke, v 76. minuti pa je bil drugič na tekmi uspešen še Miljanić in zadel za končnih 2:2. Goriški nogometaši so po koncu tekme proslavili povratek med najboljše klube v državi.