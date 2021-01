Gorici bo pri lovljenju obstanka pomagal tudi Edin Šehić

"Nogometno društvo Gorica sporoča, da je sklenilo sodelovanje s 25-letnim krilnim napadalcem Edinom Šehićem, ki se bo v Športnem parku zadržal do konca sezone 2020/21. Hitronogi nogometaš, ki je vknjižil tudi tri nastope za mlajše izbrane vrste Bosne in Hercegovine, bo tako zaostril konkurenco na napadalno usmerjenih položajih in predstavljal dodano vrednost v spomladanskem delu PLTS,"so med drugim zapisali na uradni klubski spletni strani.

Šehić je nogometno odrasel v NK Zagreb, leta 2017 pa ga je v svoje vrste zvabil sloviti splitski Hajduk. Za klub s Poljuda je skupno zbral 20 nastopov, med strelce ali asistente pa se mu ni uspelo vpisati. Januarja 2019 je Hajduk zapustil in se preselil v ukrajinsko Vorkslo, nazadnje pa je bil član hrvaškega drugoligaša Rudeža.

To je za Novogoričane četrta okrepitev v tem prestopnem roku. Pred tem so v Športni park prišli branilec Makro Zirdum, vezist Matic Črnic in napadalec Žan Vipotnik. Slednji je tako kot Zirdum posojen do konca sezone, medtem ko je Črnic, nekdanji slovenski reprezentant, kot prost nogometaš podpisal polletno pogodbo.