'Gospod hat-trick' Iličić v letu 2018 v družbi Messija in Agüera

Josip Iličić je v letošnji sezoni italijanske Serie A zgolj osemkrat začel v začetni enajsterici Atalante, skupno pa je b 19-ih krogih 13-krat stopil na zelenico. Odigral je slabih 800 minut nogometa, pa je že pri šestih golih. Vseh šest golov pa je zabil na dveh tekmah. Prvi hat-trick je zabil oktobra v Veroni, ko je Atalanta s 5 : 1povozila Chievo. Drugega pa je dosegel 29. decembra proti Sassuolu. Na omenjeni tekmi je v igro vstopil v 62. minuti in v vsega 27 minutah dosegel drugi hat-trick v sezoni. Atalanta pa je s prepričljivih 6 : 2 odpravila Sassuolo in bo novo leto pričakala kot osma ekipa italijanske elitne druščine.

A leto 2018 bo zagotovo z zlatimi črkami zapisano v knjigo dosežkov slovenskega reprezentanta. Zakaj? V koledarskem letu 2018 je namreč zabil tri hat-tricke. Prvega je zabil namreč še v prejšnji sezoni, in sicer marca, ko je Atalanta prav tako v gosteh odpravila Hellas Verono (5 : 0). S tem je postal prvi nogometaš v zgodovini italijanskega državnega prvenstva, ki je v enem koledarskem letu trikrat zabil hat-trick na gostujočem stadionu. Prav tako pa je postal prvi nogometaš, ki je po letu 2011 v italijanski ligi zabil hat-trick, potem ko je v igro stopil s klopi.

JOJO

A to še ni vse. Popularni 'Jojo' je namreč zavoljo treh doseženih hat-trickov v prav posebni družbi. Postal je namreč zgolj eden treh nogometašev, ki so v petih najmočnejših evropskih ligah (Italija, Nemčija, Anglija, Francija in Španija, op. p.) v tem koledarskem letu zabili tri ligaške hat-tricke. Kdo sta druga dva se sprašujete? Dva argentinska nogometna virtuoza - Lionel Messi in Segio Agüera, ki sta ta dosežek dosegla v dresu Barcelone oziroma Manchester City. Da, res hvale vreden dosežek Josipa in izjemen dosežek za slovenski nogomet. Sedaj lahko le upamo, da bo to formo prenesel tudi v naslednje leto, kjer ga med drugim čakajo tudi pomembne reprezentančne akcije. Slovensko izbrano vrsto pod vodstvom novega selektorja Matjaža Kekanamreč čakajo kvalifikacije za nastop na evropskem prvenstvu, ki bo leta 2020 odigrano po celotni Evropi.