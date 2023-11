Gostitelji Eura v veliki krizi: Slabše od tega ne gre

Nemčija bo prihodnje leto gostila evropsko prvenstvo. Kot domači reprezentanci ji ni bilo treba skozi kvalifikacije, zato nogometaši elfa formo stopnjujejo s prijateljskimi tekmami. A to jim ne gre po načrtih. Po zadnjih treh tekmah so brez zmage, v zadnjem tednu so izgubili proti Turčiji in Avstriji, po čemer v nemških medijih vre. Nič bolje pa očitno ni niti znotraj garderobe.

icon-expand Ilkay Gündogan FOTO: AP Svetovni prvaki iz leta 2014 so v minuli reprezentančni akciji doma izgubili proti Turčiji (2:3), v torek pa jih je na Dunaju ugnala še soseda Avstrija z 2:0. Zelo povedne so bile izjave enega najboljših posameznikov trenutne generacije Ilkaya Gündogana, ki v svojem slogu ni skoparil s kritikami. "Edina pozitivna stvar je, da slabše od tega ne gre," je bil kapetan jasen v izjavi za ZDF. Na sicer prijateljskem obračunu v Avstriji je soigralcem medvedjo uslugo storil Leroy Sane, ki je v prvem polčasu povsem izgubil živce in bil izključen, potem ko je nešportno odrinil Philippa Mweneja. "Njegova izključitev je bila odraz vseh frustracij in razočaranja. Avstrijcem smo omogočili enostavno delo. Nismo bili na nivoju," je priznal Gündogan. PREBERI ŠE Mijatović: Verjel sem v to generacijo nogometašev Enega talenta manj in enega garača več V nemški javnosti se je po drugem zaporednem porazu že začelo ugibati, kaj bi bilo treba spremeniti, da bi v reprezentanci znova "kliknilo". Na udaru je tudi selektor Julian Nagelsmann. "Boli me, ko vidim vse te talente brez prave želje. Morda bi potrebovali enega talenta manj in enega garača več," je svojim varovancem jasno sporočilo poslal 36-letni strokovnjak. "Igralci morajo sprejeti, da občasno prejmejo tudi kak umazan udarec. Svoj ego morajo potisniti v ozadje. Ne gre za to, da bodo oni videti dobro, ampak da bo dobro videti ekipa. Potrebujemo pravo mentaliteto," je še dodal Nagelsmann. Podobnega mnenja je tudi legendarni Rudi Völler, ki opravlja vlogo direktorja reprezentance: "Manjkajo nam tipične nemške vrline – strast, vnema, želja. To je splošna dilema. Nisem prepričan, da se tiče samo določenih nogometašev, ampak kar vse reprezentance. Če bomo tako igrali, bomo trpeli proti vsakemu nasprotniku." PREBERI ŠE Prelomnice, prek katerih je Slovenija prišla do Eura Nemški navijači lahko le upajo, da se bodo sicer ostre izjave najvidnejših akterjev čim prej poznale tudi na igrišču. Sedem mesecev pred domačim evropskim prvenstvom je elf v vse prej kot zavidljivi formi. Na zadnjih 10 tekmah je zabeležil le dve zmagi. Tudi predčasna zamenjava selektorja, ko je Nagelsmann zamenjal odstavljenega Hansija Flicka, pa zaenkrat še ni obrodila sadov.