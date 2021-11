Atalanta na Old Traffordu praznih rok, v Bergamu so cilju drugačni

V Bergamu je vse pripravljeno na torkov obračun 4. kroga Lige prvakov med Atalanto Josipa Iličića in Manchester Unitedom. Italijani so bili blizu zmagi že na prvem obračunu z angleškim gigantom, a so na Old Traffordu ostali praznih rok. Za zmago rdečih vragov je poskrbel Cristiano Ronaldo, Portugalec, na katerega bodo morali biti gostitelji tudi tokrat še posebej pozorni.