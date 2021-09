Nogometaš Mario Götze, ki je leta 2014 z Nemčijo osvojil naslov svetovnega prvaka, je podaljšal pogodbo z nizozemskim prvoligašem PSV iz Eindhovna. Kot so danes sporočili iz njegove nove sredine, bo 29-letni igralec dres PSV nosil do leta 2024. Götze se je leta 2020 preselil iz Bundeslige in Borussie Dortmunda v nizozemsko ligo in doslej na 35 tekmah za Eindhoven dosegel deset zadetkov.

