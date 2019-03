Govori se o Joviću, Griezmannu, Coutinhu ... Kaj bo z Rakitićem?

Prek Reala so se uvrstili v finale kraljevega pokala, v španskem državnem prvenstvu pa imajo veliko točkovno prednost pred zasledovalci, medtem ko so v elitni Ligi prvakov varovanci Ernesta Valverdeja brez večjih težav preskočili prvo oviro izločilnih bojev in jih v četrtfinalu za 'nagrado' čaka poslastica s starim znancem Manchester Unitedom.



Toda v zakulisju za zdaj rezultatsko uspešne sezone se dogaja marsikaj zanimivega. Že pred dnevi smo namreč pisali o tem, da se je vodstvo Barcelone praktično že vse dogovorilo za prihod Luke Jovića, ki je v letošnji sezoni posojen frankfurtskemu Eintrachtu iz vrst lizbonske Benfice; prav tako so odgovorni možje 'Blaugrane' v zimskem prestopnem roku uspešno končali posel s predstavniki Frenkieja de Jonga, ki se bo k Lionelu Messiju, Luisu Suarezu in druščini priključil po koncu aktualne sezone. Z druge strani je veliko pozornost javnosti poželo poročanje uglednih španskih medijev o morebitnem odhodu Philippa Coutinha, ki se nikakor ni uspel povsem vklopiti v Valverdejev sistem igre.