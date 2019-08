Govorice: Arsenal bo dvojno okrepil luknjasto obrambo

David Luiz je bil v zadnjih sezonah eden udarnih členov Chelseajeve obrambe. Sky Sports poroča, da si odhoda s Stamford Bridgea želi tudi 32-letnik sam, ki v zadnjih dneh ni treniral s preostalo ekipo. Luiz je sicer k Chelseaju prestopil že leta 2011, vmes pa je dve sezoni odigral tudi pri PSG. Leta 2017 je z londonskimi modrimi slavil naslov angleškega prvaka, bil pa je tudi član londonske zasedbe, ko je ta v sezoni 2011/2012 slavila v Ligi prvakov. Več različnih angleških medijev še poroča, da je prestop praktično že dogovorjen, odškodnina pa naj bi znašala okoli 10 milijonov evrov. Luizova selitev v Arsenal je kar nekoliko presenetljiva, saj je 32-letnik še pred meseci zatrjeval, da si želi na Stamford Bridgeu pogodbo odslužiti do konca. Ta bi mu potekla leta 2021.

Druga Arsenalova okrepitev bo po vsej verjetno postal levi bočni branilec Celtica Kieran Tierney, za katerega se topničarji zanimajo že praktično vse poletje. V ta namen so v Glasgow med poletnim prestopnim rokom že poslali nekaj ponudb, a so bile vse zavrnjene. Kot kaže, pa je najnovejša le zadovoljila upravo aktualnih škotskih prvakov, ki so Tierneyju zdaj pustili proste roke za selitev v London. Zanj naj bi na Emiratesu odšteli 27 milijonov evrov.