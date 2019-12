Govorice: Carlu Ancelottiju bi lahko sledil Zlatan Ibrahimović

Carlo Ancelotti in Zlatan Ibrahimović pri Paris Saint Germainu.

Zlatan Ibrahimovićje vse od konca sezone v severnoameriški ligi MLS brez kluba. Ob koncu novembra je bilo videti, da se 38-letnik seli na Švedsko k Hammarbyju, a na koncu s prestopom ni bilo nič. Kasneje se ga je povezovalo še s številnimi klubi, zdaj pa naj bi bila najbolj verjetna vrnitev v Premier League. Vse pa je odvisno od tega, ali se bo Carlo Ancelotti zares usedel na klop Evertona. Če se bo, bi mu znal slediti tudi Ibra, saj je švedsko-italijanski dvojec v zelo dobrih odnosih še iz časa, ko je skupaj deloval pri Paris Saint-Germainu, poročajo pri angleškem Telegraphu.

Evertonu gre v korist tudi to, da je Ibrahimović trenutno prost igralec, tako da bi ga karamele v svoje vrste lahko pripeljale brez odškodnine. Liverpoolčani imajo prav v napadu velike težave, saj si vse od odhoda Romeluja Lukakujaprizadevajo najti nekoga, ki bi bil sposoben redno zabijati zadetke. V letošnji sezoni je najboljši klubski strelec Richarlison, ki je v polno meril osemkrat, sedemkrat se je med strelce vpisal Dominic Calvert-Lewin. Razočaral pa je predvsem Moise Kean, ki je poleti iz Juventusa prišel kot velika okrepitev, a je do zdaj v vseh tekmovanjih dosegel zgolj dva zadetka. V lanski sezoni sta bila sicer najbolj učinkovita že omenjeni Richarlison in Islandec Gylfi Sigurdsson s 14 goli.

Ibra je na Otoku že igral kot nogometaš Manchester Uniteda med letoma 2016 in 2018. Pod vodstvom Joseja Mourinha je na 53 tekmah dosegel 29 zadetkov in deset asistenc. Prav Portugalčev Tottenham je bil eden od klubov, ki se ga je omenjalo v povezavah s Švedom, a so v Londonu vse skupaj zanikali, saj imajo na položaju napadalca prvega zvezdnika Harryja Kana.

