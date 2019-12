Govorice: Karim Benzema v Madridu vsaj do leta 2022

Real Madrid je z odhodom Cristiana Ronalda zagotovo ogromno izgubil, je pa na ta račun nekoliko bolj v ospredje znova prišel prvi napadalec galaktikov Karim Benzema. Francoz je v tej sezoni na 23 tekmah v vseh tekmovanjih dosegel odličnih 16 zadetkov in je s tem prvi strelec kluba. Vrhunske predstave niso ostale neopažene, saj so mu na Santiago Bernabeuu že ponudili enoletno podaljšanje. Kot poroča Marca, bo Benzema novo pogodbo sicer podpisal šele ob koncu sezone, saj si želi počakati in videti, kako se bo razpletla letošnja.

Benzema se Realu ne želi zavezati za dlje časa, saj se zaveda, da pri 32 letih ni več najmlajši. Trenutno se zdi, da je francoski napadalec znova v formi, ki ga je krasila na prelomu desetletja, ko je redno dosegal preko 20 zadetkov na sezono. Kot so še zapisali pri dobro obveščeni Marci, napadalca občuduje tudi alfa in omega belega baleta Florentino Perez, ki v njem vidi eno prvih imen ekipe tudi v prihodnosti.

Karim Benzema

32-letnik je v zadnjih desetih letih najboljši francoski strelec v petih najmočnejših evropskih ligah s 155 goli. Sledi mu Barcelonin Antoine Griezmann, ki je dosegel 14 zadetkov manj. Na tretjem mestu najdemo Arsenalovega Alexandrea Lacazetta. Prvo peterico pa zaokrožujeta Kevin Gameiro in Wissam Ben Yedder.