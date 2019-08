Govorice: Manchester United se zanima za Eriksena, je Tottenham že našel zamenjavo za Danca?

Rdeči vragi so to poletje uspešno realizirali že dva odmevna prestopa. Najprej se je na Old Trafford preselil nadarjeni Aaron Wan-Bissaka, nato pa je obrambo še dodatno okrepilHarry Maguire, ki je postal najdražji branilec vseh časov. A pri 20-kratnih angleških prvakih kot vse kaže še niso končali. Ole Gunnar Solskjaer naj bi si zaželel Tottenhamovo ‘desetko’Christiana Eriksena, ki velja za enega napadalnih vezistov na svetu.

Bodo v Manchestru ostali vsi prvokategorniki?

Upravo Uniteda pa verjetno skrbi, ali jim bo na Old Traffordu uspelo zadržati vse najboljše igralce. Že praktično celotno poletje se omenja prodaja Paula Pogbaja, za katerega se zanimajo pri Realu iz Madrida. Sky Sports poroča, da Eriksenov prestop v nobenem primeru ni odvisen od morebitnega odhoda francoskega reprezentanta. Treba pa je vedeti, da lahko Pogba zapusti trenutnega delodajalca tudi po izteku prestopnega roka v Angliji, saj bo le-ta v Španiji odprt vse do drugega septembra. Druga skrb, s katero se ubadajo vodilni v Manchestru, pa je Romelu Lukaku. Belgijski napadalec je že drugi dan zapored treniral s svojim nekdanjim klubom Anderlechtom, saj si želi zapustiti United. V tem primeru bo na Old Traffordu v konici napada zazevala luknja, ki jo bo v tako kratkem času sila težko zapolniti.