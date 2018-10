Govorice vedno glasnejše: Neymar nazaj v Barcelono za 220 milijonov?

Odhod Neymarja jr. je lansko poletje zamajal temelje Barcelone, ki je brazilskega superzvezdnika izgubila ob plačilu odkupne klavzule v višini 222 milijonov evrov. Paris Saint-Germain je imel velike načrte z nogometašem, ki mu napovedujejo borbo za vse posamične lovorike v naslednjem desetletju, a je odločilni del minule sezone preživel v domovini, kjer je okreval po poškodbi stopalnice.

NEYMAR

Brazilčevo obnašanje je močno ujezilo vodilne pri pariškem klubu, saj se je šele po dolgem prigovarjanju vrnil v Pariz v samem zaključku sezone, v kateri je PSG-ju vnovič spodletelo v lovu na tako želeno Ligo prvakov. Neymar si je na prav tako neuspešnem svetovnem prvenstvu v Rusiji naredil veliko slabe reklame zaradi pogostega simuliranja, a novo sezono pri PSG nato pod taktirko novega trenerja Thomasa Tuchla začel vzpodbudno.

Iz sence Messija v senco Mbappeja

Kljub temu je vedno bolj v senci francoskega svetovnega prvaka Kyliana Mbappeja, kar naj bi bil eden od razlogov, da si Neymar želi iz Pariza. Zanimivo: Katalonijo je bojda zapustil, ker ni želel biti v senci Lionela Messija, a ga je na Parku princev doletela enaka usoda. Španski mediji v četrtek navajajo poročanje radia Cadena SER, kjer zatrjujejo, da je veliko možnosti za Brazilčev povratek na Camp Nou.

V oddaji El Larguero so pojasnili, da je Neymar s PSG ob prihodu podpisal pogodbo, ki mu dovoljuje slovo že naslednje poletje, in sicer za 220 milijonov evrov. A to še ni vse: v primeru, da omenjenega zneska ne bi plačal noben snubec, bi lahko Neymar poleti leta 2020 odšel že za 200 milijonov.

O Neymarjevem nezadovoljstvu v Parizu je nedavno poročal tudi katalonski Mundo Deportivo, kjer so zapisali, da Brazilec obžaluje slovo od Barce, ki naj bi se ji od takrat že večkrat ponudil. Samo letos poleti naj bi že na robu solz neimenovanega direktorja kluba rotil, naj ga poskuša znova odpeljati v vrste "Blaugrane". Očitno se v prihodnjih letih obeta hud spopad Barcelone in madridskega Reala, ki se je po prihodu v Pariz največkrat omenjal kot možni naslednji delodajalec enega najbolj zaželenih (in tudi osovraženih) športnikov na svetu.

NEYMAR2

NEYMAR3