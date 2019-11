Govorice vse glasnejše: na trenerski stolčke furije se vrača Enrique, Moreno razočaran

Luis Enrique je junija zapustil reprezentanco in se posvetil hčerki ter njenemu boju z zahrbtno boleznijo.

Robert Moreno, nekdanji pomočnik trenerja, je nastopil funkcijo selektorja potem ko je Luis Enrique sredi noči zaradi družinskih razlogov zapustil hotel, v katerem je bivala reprezentanca in za seboj pustil le pismo v katerem je zabičal, da naj ne razkrivajo razloga njegovega odhoda. Španec se je umaknil z mesta selektorja španske reprezentance takoj po tem, ko so njegovi devetletni hčerki Xani diagnosticirali raka kosti in se posvetil družini. Deklica je konec avgusta izgubila boj z zahrbtno boleznijo.

Moreno se je na selektorskem mestu izkazal in Špancem zagotovil mesto na Euro 2020. Španska reprezentanca ni bila poražena že zadnjih deset tekem, zadnji poraz jim je pred letom dni zadala Hrvaška.