'Govorijo o izdaji. Kakšni izdaji? Na Olimpijo sem čakal do zadnjega dne'

Pred drugim krogom kvalifikacij za konferenčno ligo proti Vitorii Guimaraes je pred novinarje stopil španski strateg Albert Riera , ki je pred sezono zapustil aktualne državne in pokalne prvake iz Ljubljane. Njegov odhod je v prestolnici dvignil kar veliko prahu, kljub temu pa nekdanji nogometaš Liverpoola ničesar ne obžaluje.

"Ljudje govorijo samo o enem stavku. Da v Sloveniji ne bom vodil nobenega kluba, razen Olimpije. Govorijo o izdaji. Kakšni izdaji? Čakal sem na Olimpijo do zadnjega dne, a nove pogodbe ni bilo, zato sem odšel. Olimpija se je odločila za drugo možnost," je iskreno spregovoril Riera. "Ko sem dejal, da v Sloveniji ne bom vodil drugega kluba kot Olimpije, sem bil zaljubljen. Saj veste, kako je, ko si zaljubljen. Takrat si izpoveš ljubezen, nato pa je čez 10, 15 let lahko vse drugače. Morda si moraš najti novo ženo, a to se ne zgodi po dnevu, dveh," je nadaljeval.

Spregovoril je tudi o motivaciji za prihod v Celje: "S Celjem se nisem pogovarjal, ko sem bil trener Olimpije. Poklicali so me, ko sem bil na dopustu. Vsi govorijo o eni besedi: denar. Če bi se odločal za denar, bi se odločil za eno izmed preostalih dveh ponudb, ki sem jih imel. Če bi se odločil za denar, bi sedaj delal na Kitajskem ali v Iranu."