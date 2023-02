Grabić namesto Čontale na klopi Mure

Damir Čontala ni več trener Mure. "Čontala si je po pogovoru s športnim direktorjem Denisom Rajbarjem in predsednikom kluba Robertom Kuzmičem vzel čas za premislek, želja kluba je, da še naprej ostane in deluje v klubu. Njegov naslednik je 42-letni Dejan Grabić, ki je bil zadnjih šest let trener ljubljanskega Brava," med drugim piše na uradni spletni strani nekdanjih slovenskih prvakov.



Grabić je slovensko ligo dodobra spoznal kot trener in že pred tem v igralski karieri, saj je bil v Sloveniji član Olimpije, Ljubljane, Bele Krajine, Domžal, Interblocka, Krke in Brava. Danes se je že spoznal z novimi sodelavci, jutri pa bo ekipo prvič vodil na treningu. Pogodbo z Muro je podpisal do 30. 6. 2025. "Čutim velik ponos in odgovornost. Obljubljam trdo delo, strast in veliko željo po zmagah. Rad bi se zahvalil Bravu, ki mi je omogočil uveljavitev v prvi slovenski nogometni ligi in mi dal vse pogoje za napredovanje. Vem, kam prihajam. Klub poganja velika navijaška strast in ljubezen, ki je v Sloveniji ne najdeš," je za uradno spletno stran Mure dejal Dejan Grabić.