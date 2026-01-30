Gradišar se vrača v Evropo, igral bo skupaj z Matkom in Tučićem

"Z Nejcem Gradišarjem smo pripeljali odličnega napadalca. Ta s svojo višino in agresivnostjo zagotavlja igro, ki jo potrebujemo v kazenskem prostoru. Poleg tega pa pozna madžarsko okolje," je povedal športni direktor Ujpesta Pal Dardai . Madžari bodo za posojo odšteli 250.000 evrov.

Gradišar, nekdaj član Brava in Brežic, se je uveljavil pri Rogaški, iz katere je poleti 2024 za 400.000 evrov prestopil k madžarskemu Videotonu. Že pol leta pozneje ga je zdajšnji drugoligaš za milijon evrov prodal v Egipt.

Ujpest, pri katerem je Aljoša Matko doslej dosegel 11 golov in si deli prvo mesto med strelci, Milan Tučić pa je pri treh zadetkih, v madžarski ligi trenutno zaseda deveto mesto v 12-članski ligi, kjer ima po 19 krogih 15 točk zaostanka za vodilnim Györom.