Nogomet

Gradišar se vrača v Evropo, igral bo skupaj z Matkom in Tučićem

30. 01. 2026 10.43

Avtor:
S.V. STA
Nejc Gradišar in Lionel Messi

Slovenski nogometni reprezentant Nejc Gradišar bo do konca sezone kot posojen nogometaš egiptovskega Al Ahlija igral na Madžarskem. Kot je poročala uradna spletna stran kluba, bo 23-letnik nosil dres Ujpesta, pri katerem igrata tudi slovenska napadalca Aljoša Matko in Milan Tučić.

"Z Nejcem Gradišarjem smo pripeljali odličnega napadalca. Ta s svojo višino in agresivnostjo zagotavlja igro, ki jo potrebujemo v kazenskem prostoru. Poleg tega pa pozna madžarsko okolje," je povedal športni direktor Ujpesta Pal Dardai. Madžari bodo za posojo odšteli 250.000 evrov.



Gradišar, nekdaj član Brava in Brežic, se je uveljavil pri Rogaški, iz katere je poleti 2024 za 400.000 evrov prestopil k madžarskemu Videotonu. Že pol leta pozneje ga je zdajšnji drugoligaš za milijon evrov prodal v Egipt.

Ujpest, pri katerem je Aljoša Matko doslej dosegel 11 golov in si deli prvo mesto med strelci, Milan Tučić pa je pri treh zadetkih, v madžarski ligi trenutno zaseda deveto mesto v 12-članski ligi, kjer ima po 19 krogih 15 točk zaostanka za vodilnim Györom.


nogomet gradišar ujpest





