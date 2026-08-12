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Nogomet

Nejc Gradišar kariero nadaljuje v egiptovskem klubu Ceramica Cleopatra

12. 08. 2026 20.05 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
K.I.
profimedia 1073091380

Nekdanji član Rogaške in Brava Nejc Gradišar je okrepil egiptovskega prvoligaša Ceramica Cleopatra. 24-letni nogometaš se v Kairo seli kot posojen igralec Al Ahlija, potem ko je nazadnje igral na Madžarskem pri ekipi Ujpest.

"Vratarji, pozor – prihaja Nejc Gradišar," so prihod 24-letnega slovenskega napadalca naznanili pri njegovem novem klubu Ceramica Cleopatra, kjer so ga predstavili kot pomembno okrepitev v napadu.

Gradišar je svojo nogometno pot gradil pri Bravu in Brežicah, nase pa je še posebej opozoril z odličnimi predstavami v dresu Rogaške. Poleti 2024 je za približno 400.000 evrov prestopil v madžarski Videoton, kjer pa se ni zadržal dolgo.

Že januarja 2025 je sledil prestop v Egipt za okoli milijon evrov. Zdaj bo 24-letni Slovenec svoje nogometno znanje dokazoval pri Ceramici Cleopatri, kjer od njega pričakujejo predvsem zadetke in nevarnost pred nasprotnikovimi vrati.

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Ceramica je prejšnjo sezono državnega prvenstva končala na četrtem mestu, novo pa bo začela v nedeljo, 23. avgusta, proti novincu v ligi, ekipi El-Qanah.

Nejc Gradišar nogomet Egipt Ceramica Cleopatra prestop

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