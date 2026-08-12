Nejc Gradišar kariero nadaljuje v egiptovskem klubu Ceramica Cleopatra

"Vratarji, pozor – prihaja Nejc Gradišar," so prihod 24-letnega slovenskega napadalca naznanili pri njegovem novem klubu Ceramica Cleopatra, kjer so ga predstavili kot pomembno okrepitev v napadu.
Gradišar je svojo nogometno pot gradil pri Bravu in Brežicah, nase pa je še posebej opozoril z odličnimi predstavami v dresu Rogaške. Poleti 2024 je za približno 400.000 evrov prestopil v madžarski Videoton, kjer pa se ni zadržal dolgo.
Že januarja 2025 je sledil prestop v Egipt za okoli milijon evrov. Zdaj bo 24-letni Slovenec svoje nogometno znanje dokazoval pri Ceramici Cleopatri, kjer od njega pričakujejo predvsem zadetke in nevarnost pred nasprotnikovimi vrati.
Ceramica je prejšnjo sezono državnega prvenstva končala na četrtem mestu, novo pa bo začela v nedeljo, 23. avgusta, proti novincu v ligi, ekipi El-Qanah.
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