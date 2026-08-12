Nejc Gradišar kariero nadaljuje v egiptovskem klubu Ceramica Cleopatra

"Vratarji, pozor – prihaja Nejc Gradišar," so prihod 24-letnega slovenskega napadalca naznanili pri njegovem novem klubu Ceramica Cleopatra, kjer so ga predstavili kot pomembno okrepitev v napadu.

Gradišar je svojo nogometno pot gradil pri Bravu in Brežicah, nase pa je še posebej opozoril z odličnimi predstavami v dresu Rogaške. Poleti 2024 je za približno 400.000 evrov prestopil v madžarski Videoton, kjer pa se ni zadržal dolgo.

Že januarja 2025 je sledil prestop v Egipt za okoli milijon evrov. Zdaj bo 24-letni Slovenec svoje nogometno znanje dokazoval pri Ceramici Cleopatri, kjer od njega pričakujejo predvsem zadetke in nevarnost pred nasprotnikovimi vrati.