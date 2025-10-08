Gradišar: Vemo, kaj zmoremo, vsako tekmo gremo na zmago

"Res sem vesel, da sem znova tukaj," pove Gradišar. "To je dodatna moč za ekipo. Statistično sem v dobri formi in upam, da bom tako nadaljeval, da osvojimo ti dve pomembni zmagi, ki ju potrebujemo. Imel sem nekaj težav z zadnjo ložo, ampak so zdravniki v Egiptu to dobro uredili. Nisem igral tekem, sem pa individualno treniral, tako da sem stoodstotno pripravljen," še nadaljuje. "Ni nervoze, fantje smo sproščeni, poznamo naše kvalitete in vsako tekmo gremo na zmago," še optimistično doda.

Pred pomembnima obračunoma je svoje misli strnil napadalec Nejc Gradišar , ki igra v Egiptu in se, kot je sam dejal, veseli ponovnega vpoklica v reprezentanco.

Ob vsem skupaj poudarja, da mu je igranje v Egiptu prineslo še drugačne izkušnje."Sprva je bilo težko, vseeno je druga kultura, drugačen način življenja, ampak po osmih mesecih sem se navadil. Ljudje tam živijo za nogomet, navijajo z ogromno strastjo, vzdušje na tekmah je nekaj posebnega. Ko sem dosegel prvi zadetek, sem dobil samozavest in zdaj gre vse lažje."

Tudi prilagoditev na vsakdanje življenje v novi državi ni bila samoumevna."Imel sem nekaj težav s hrano in pitno vodo, tam moraš biti previden, piti samo iz plastenk, tudi pri umivanju zob. Zdaj sem se navadil in se počutim dobro," še doda. O prihajajočem reprezentančnem ciklu pa pove še: "Fantje smo že pokazali, da lahko konkuriramo tudi najboljšim. Če damo vse od sebe in sledimo trenerjevim zahtevam, se nimamo česa bati. Verjamem, da bomo šli na igrišče s pravim pristopom in dali vse za zmago."

Slovenija trenutno na lestvici Mednarodne nogometne zveze zaseda 50. mesto, Švica je 17., Kosovo pa 91. V skupini B bodo Slovenci po oktobrskih tekmah novembra odigrali še domači dvoboj s Kosovom in zaključili kvalifikacije v gosteh pri Švedski. Prvouvrščena reprezentanca si bo zagotovila neposredno uvrstitev na svetovno prvenstvo, drugouvrščeno pa čakajo dodatne kvalifikacije.