Al Ahly izgubil proti Palmeirasu, Gradišar v igro vstopil s klopi

Pred obračuni 2. kroga v skupini A so bili vsi klubi poravnani, saj sta se obe tekmi v uvodnem krogu končali z 0:0. Al Ahly in Palmeiras sta se tokrat merila v New Yorku. V 49. in 59. minuti so Brazilci prišli do prednosti dveh golov, najprej je Wessam Abou Ali dosegel avtogol, potem pa je Jose Lopez podvojil prednost.