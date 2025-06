Gradišarju pol ure igre ob 'golijadi' Porta in Al-Ahlyja

V osmino finala klubskega nogometnega svetovnega prvenstva v ZDA sta se uvrstila Palmeiras in Inter Miami, ki sta se na medsebojni tekmi zadnjega kroga v skupini A razšla z 2:2. Na drugi tekmi v tej skupini sta Porto in Al-Ahly prav tako remizirala 4:4, Nejc Gradišar pa je za egiptovski klub igral od 58. minute. Pred brazilsko in ameriško zasedbo sta se med 16 uvrstili še brazilska Botafogo in Flamengo, francoski PSG, nemški Bayern, italijanski Juventus in angleški Manchester City.