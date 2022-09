Graham Potter po hitrem postopku nadomestil Tuchla

Po torkovem porazu z zagrebškim Dinamom je angleški prvoligaš Chelsea nekoliko nepričakovano odpustil 49-letnega nemškega nogometnega strokovnjaka Thomasa Tuchla, le dan in pol kasneje pa imajo Londončani že novega moža na klopi. To je 47-letni angleški strokovnjak Graham Potter, ki je zadnje tri leta uspešno vodil Brighton & Hove Albion. Londonski klub je na uradni spletni strani potrdil, da je Potter z njimi podpisal petletno pogodbo.

"Zelo sem ponosen, ker sem postal del Chelseaja. Komaj čakam, da spoznam igralce in začnem razvijati moštvo, ki bo v ponos navijačem. Na tej točki bi se rad zahvalil Brightonu, ker mi je pred leti ponudil priložnost ter mi ves ta čas stal ob strani," je v izjavi za spletno stran dejal Potter.

Prvo ime Chelseaja Todd Boehly pa je ob začetku sodelovanja s Potterjem dejal: "Navdušeni smo, da smo pripeljali Grahama v Chelsea. Je dokazan trener in inovator v Premier ligi, ki ustreza naši viziji kluba. Ne samo, da je izjemno nadarjen na igrišču, ima spretnosti in zmožnosti, ki segajo onkraj igrišča, zaradi česar bo Chelsea postal uspešnejši klub. V svojih prejšnjih klubih je imel velik vpliv in veselimo se njegovega pozitivnega vpliva pri Chelseaju. Veselimo se podpore njemu, njegovi trenerski ekipi in ekipi pri uresničitvi njihovega polnega potenciala v prihodnjih mesecih in letih."

icon-expand Todd Boehly se je hitro odločil odstaviti Tuchla in dati možnost Potterju. FOTO: AP

Potter se je v zadnjih letih na Otoku izkazal predvsem na klopi Brightona, trenersko kariero pa je začel na Švedskem pri Östersundu, kjer je deloval med letoma 2011 in 2018. Kasneje je za eno leto prevzel vodenje Swanseaja, 2019 pa sedel na klop Brightona. Tega je v minuli sezoni popeljal do najvišje uvrstitve v zgodovini kluba. Za deveto mesto je Brighton zbral 51 točk. V tej sezoni je s tem klubom dobro začel sezono in po šestih krogih zbral 13 točk za trenutno četrto mesto. Zdaj bo prevzel Chelsea, ki ima tri točke manj in je šesti.

icon-expand Graham Potter je tri leta sedel na klopi Brightona. FOTO: AP

Brighton so ob Potterju zapustili tudi njegov asistent Billy Reid, pomočnika trenerja Bjorn Hamberg in Bruno, trener vratarjev Ben Roberts in pomočnik vodje rekrutacij nogometašev Kyle Macaulay, ki bodo bržkone Potterju sledili v Chelsea, ki se bo že v soboto na lokalnem derbiju pomeril s Fulhamom. Brighton bo isti dan igral z Bournemouthom, krmilo 'Galebov' pa bo začasno prevzel dosedanji trener ekipe do 21 let Andrew Crofts, ki mu bo v vlogi igralca in pomočnika trenerja pomagal tudi Adam Lallana.