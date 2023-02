Graham Potter še ta teden ob službo?

Ko je vodstvo Chelseaja 8. septembra lani namesto Tomasa Tuchla (Nemca je odnesel slab uvod v sezono, vrhunec je bil poraz v uvodnem krogu Lige prvakov v gosteh proti zagrebškemu Dinamu) ustoličilo Angleža Grahama Potterja, so mnogi strokovnjaki to potezo označili za zelo tvegano. Nihče ni 47-letniku oporekal znanja (znan je po progresivnih in nekonvencionalnih metodah treninga), vanj se je dvomilo predvsem zaradi pomanjkanja izkušenj za delovanje v največjih klubih na svetu (pred Chelseajem je med drugim vodil Leeds Carnegie, Swansea City in Brighton & Hove Albion) in za sobivanje z vrhunskimi nogometaši, zvezdniki. In vsaj za zdaj je videti tako, da so bili pomisleki upravičeni.

Ne, Chelsea ne igra tako slabo, kot pričajo rezultati. Na večini tekem v letošnjem letu je bil vsaj enakovreden tekmec. Tudi obramba je na precej visoki ravni, težave ima predvsem z učinkovitostjo. Letos je v Premier League odigral devet tekem, na teh pa zabil le štiri gole. In to kljub temu, da so januarja pripeljali kar nekaj "strojev za gole" – Joao Felix, Mihajlo Mudrik, Noni Madueke ... Londončani so v celotni sezoni angleškega prvenstva dosegli le 23 zadetkov, le pet moštev jih je manj.