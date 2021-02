Griezmann junak Barcinega norega preobrata polfinale Kraljevega pokala

Prvi so nevarneje zapretili gostje preko zvezdnika Lionela Messija – ta se je sicer v zadnjem tednu znašel pod nič kaj prijetnim drobnogledom zaradi razkritja višine megalomanske plače –, a se je s fantastično obrambo izkazal vratar Aaron Escandell , ki je nato v isti akciji ubranil še odbitek Trincau. V 34. minuti tekme pa si je velikansko napako v obrambi privoščil Samuel Umtiti , ki sta ga obdala dva nogometaša Granade in mu odvzela žogo. Alberto Soro je nato natančno podal pred vrata Ter Stegna, Brazilcu Kenedyju , ki v Granadi igra kot posojeni nogometaš Chelseaja, pa z neposredne bližine ni bilo težko zadeti za vodstvo domačinov z 1:0.

Tudi ob drugem zadetku Granade, pod katerega se je na samem začetku drugega polčasa podpisal zimzeleni Roberto Soldado, je naivno izpadel Barcin branilec Umtiti. Ta je povsem pozabil na hitrega 35-letnika, ki je čakal na podajo na sredini igrišča, videl ga je Angel Montoro, ga zaposlil, Soldado pa je rutinirano ukanil še Marca-Andreja Ter Stegna. Ko je že kazalo, da je Barcelona v popolnoma izgubljenem položaju, je za gol priljučka poskrbel Antoine Griezmann. Ta je iz težkega položaja z leve strani sprožil in presenetil povsem nepripravljenega vratarja Escandella, od noge katerega se je žoga v 88. minuti tekme nesrečno odbila v mrežo Granade. Nato pa je sledil nov šok za domačino ekipo: v drugi minuti sodnikovega dodatka drugega polčasa je po Griezmannovi podaji zadel še Jordi Alba in s strelom z glavo izenačil na 2:2, potem ko so domačini še pet minut prej že mislili, da so v polfinalu Kraljevega pokala. Redni del tekme se je zaključil z remijem, sledil je podaljšek.

Tam pa je najprej znova zablestel junak današnjega obračuna Antoine Griezmann, ki se je v dresu Barcelone tako zelo pogostokrat znašel pod plazom kritik. V stoti minuti tekme je izkoristil podajo Albe in s strelom z glavo, do katerega je prišel kar med tremi branilci Granade, povedel Barcelono v vodstvo, a drame s tem še ni bilo konec. Sledila je namreč hitra enajstmetrovka na drugi strani, le tri minute pozneje je z bele točke na 3:3 zanesljivo izenačil Fede. Nato pa sta usodo žilavih domačinov dokončno zapečatila gola Frenkieja de Jonga (108. minuta, v gol je pospravil odbitek po Escandellovi obrambi strela Messiju) in Jordija Albe (113.), kateremu je znova krasno podal Griezmann. Barcelona se je tako na krilih Griezmanna, ki se je tokrat nedvomno oddolžil za marsikatero slabšo predstavo v dresu blaugrane, in Albe rešila izpada in napredovala v polfinale Kraljevega pokala, čeprav se je to še v začetku 88. minute zdela pravcata misija nemogoče.

Kraljevi pokal, četrtfinale, četrtkovi tekmi:

Granada-Barcelona*3:5**(1:0)

Kenedy 33., Soldado 47.; Griezmann 88., 100., Alba 90+2., 113., de Jong 108.

Levante*-Villareal 1:0** (0:0, 0:0)

Roger 120+1.

*ekipa, ki napreduje v polfinale

**po podaljšku