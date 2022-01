Granit Xhaka pod drobnogledom FA zaradi sumljivo prejetega rumenega kartona

Zgodbo je kot prvi razkril portal The Athletic, ki poroča, da je FA odprla preiskavo v povezavi s sumljivimi stavnimi vzorci na eni od Arsenalovih premierligaških tekem to sezono. Na eni od stavnic naj bi prejeli neobičajno visoko vplačilo, da bo točno določen nogometaš topničarjev prejel rumeni karton. Dodali so, da v uredništvu hranijo ime nogometaša, ki se je znašel pod drobnogledom, a ga ne bodo razkrili.

So pa zato drugi mediji že izbrskali, da naj bi šlo za Granita Xhako in tekmo z Leedsom sredi decembra, ki jo je Arsenal dobil s 4:1. V 80. minuti tekme in pri vodstvu gostov s 3:1 je bilo na portalu Betfair vplačanih kar 65 tisoč evrov, da bo Xhaka prejel rumeni karton.

Zavlačevanje Granita Xhaka pri vodstvu s 4:1 za rumeni karton: