Na večerjo z Messijem, na pivo pa raje z Jackom Grealishem

Ko smo začeli snemati prispevke za novo nogometno oddajo Vsi za naše!, ki bo slovensko nogometno reprezentanco v velikem slogu pospremila na Euro 2024, smo med prvimi obiskali Jona Gorenca Stankovića in Tomija Horvata . Reprezentančna soigralca sta soigralca tudi na klubski ravni. Kruh si služita v tujini, novega življenja pa si nista ustvarila predaleč. Jon, ki je Ljubljančan, do svojega novega doma potrebuje le dve uri vožnje, še krajšo pot pa ima Tomi, ki ga od rodne Murske Sobote deli le dobra ura. Fanta sta se namreč preselila v Gradec.

Najbolj zvesti navijači se že nekaj ur pred tekmo začnejo zbirati v bližnjem lokalu, ki se odene v črno-bele Sturmove barve. Barvna kombinacija, ki je je Tomi Horvat sicer že vajen, saj je pred prestopom več let igral tudi za slovenske "čarno-bejle", nosil je namreč dres Mure. V njem je dosegel tudi znameniti zadetek proti slovitemu Tottenhamu, ki je še dolgo odzvanjal doma in tudi v Evropi.

V omenjenem lokalu, kjer gostom streže nasmejana Sarah, številni nosijo dres s številko 4 in Stankovićevim imenom. Za našega nogometaša, ki na številnih klubskih tekmah nosi tudi kapetanski trak, so iskali besede hvale, zatrjevali so, da je srce kluba. Vsi pa so vedeli tudi, da se je Sloveniji po dolgih letih spet uspelo uvrstiti na veliko tekmovanje, in da bo junija na EP v Nemčiji skušala napredovati iz skupinskega dela.