Slovenska ljubljenca navijačev poskrbela, da so si pri Sturmu oddahnili

Nedelja v Gradcu je bila v znamenju vročega mestnega derbija, ki je imel močno slovensko noto. Jon Gorenc Stanković v vlogi kapetana in Tomi Horvat kot podajalec pri prvem golu sta Sturmu pomagala do zmage proti GAK-u (2:1), za katerega je v 82. minuti vstopil Tio Cipot, ki je prispeval podajo za tolažilni gol rdečih. Slovenska reprezentanta sta si po treh točkah močno oddahnila, saj s soigralci v zadnjem obdobju še zdaleč nista bila v dobri formi.

Tomi Horvat je natančno podal iz kota za hitro veselje domačega tabora. FOTO: 24ur.com icon-expand

Branilec naslova avstrijskega prvaka, graški Sturm, je v 16. krog prvenstva vstopil na tretjem mestu, a le z eno domačo zmago. Obenem so črno-beli dobili zgolj eno od zadnjih sedmih tekem v vseh tekmovanjih, zato nov spodrsljaj proti sosedu, ki se bori za obstanek, ni prišel v poštev. "Zelo pomembna zmaga. Nismo bili v formi, zadnjih pet ali šest tekem smo igrali zelo slabo. Derbi je derbi in vedno šteje le zmaga. Zelo srečni smo. Upam, da bomo zdaj povezali več takšnih tekem," si je po treh točkah in skoku na drugo mesto oddahnil kapetan Sturma Jon Gorenc Stanković.

Obračun v izjemnem vzdušju na razprodani Merkur Areni – vstopnice so šle za med, možnost nakupa so imeli le člani obeh klubov – se je začel po notah domačih. Že v šesti minuti je Tomi Horvat odlično izvedel podajo iz kota, v petmetrskem prostoru jo je osamljen pričakal Maurice Malone, ki je poskrbel za 1:0. To je bila že deveta asistenca Horvata v tej sezoni, s čimer je daleč najboljši podajalec svojega kluba. "Izjemno zadovoljen sem. Način igre mi ustreza, tu se dobro počutim in to je posledica tega," Horvat po tekmi ni skrival zadovoljstva s svojo vlogo v graškem velikanu. V prvem polčasu je imel Sturm vse niti igre v svojih nogah, večina napadov je šla prav po Horvatovi desni strani. Tik pred zaključkom se je gostom ponudila prva, a zares sijajna priložnost, ko situacije "ena na ena" ni uspel zaključiti Ramiz Harakate. Isti nogometaš je v drugem polčasu zapravil še dve stoodstotni priložnosti.

Začetek nadaljevanja so navijači obeh ekip začinili s pirotehničnim vložkom, ki je za nekaj minut zaustavil srečanje. Premor ni predramil gostov, saj je Sturm še naprej prevladoval in v 66. minuti prek Maurica Maloneja zasluženo prišel do vodstva. Gorenc Stanković, ki je bil na sredini – z izjemo zgrešene prečne podaje na začetku drugega polčasa – praktično nezmotljiv in vselej miren na žogi, je igro ob stoječih ovacijah zapustil v 80. minuti. Že pred tekmo, ko smo se pogovarjali z navijači Sturma, so imeli ti zanj same izbrane besede. Poudarili so, da njegov prihod leta 2020 sovpada z začetkom ponovnega vzpona kluba, ki je v zadnjih letih prevzel primat v avstrijskem nogometu. "S svojim odnosom je lahko vzor vsem. Malo je tujcev, ki so tako dolgo ostali v klubu," je poudaril eden od navijačev, ki klubu pomaga tudi kot turistični vodnik na stadionu. "Lepo je to slišati. Verjetno navijači vedo, da vedno pustim vse na igrišču. Takšne pohvale ti ostanejo v srcu. Vesel sem zase in za Tomija. Čeprav smo imeli nekaj slabih tekem, klub v zadnjih letih raste. Osvojili smo veliko lovorik," se je na pohvale navijačev odzval 29-letni kapetan.

Jon Gorenc Stanković uživa v Gradcu. Odnos z navijači je odličen, razmere za delo nogometnega profesionalca prav tako, pravi. FOTO: 24ur.com icon-expand

Šele po njegovem odhodu z igrišča se je ravnovesje prevesilo na stran gostov, pri čemer je svoje prispeval tudi Tio Cipot, ki je vstopil v 81. minuti. Prav nekdanji član Mure, ki drugo sezono igra na avstrijskem Štajerskem, je v 14-minutnem sodniškem dodatku prispeval podajo za znižanje izida. V izdihljajih je imel GAK celo priložnost za šokantno izenačenje, vendar je Daniel Maderner meril preko vrat. "Vedno se mučimo. V obrambi nismo bili dovolj zbrani, na prejšnjih tekmah smo prejemali prelahke zadetke, a končno smo spet slavili na domačem igrišču, upam, da bomo tako nadaljevali," si je po zelo pomembni zmagi, predvsem z vidika samozavesti, oddahnil Horvat. Po tekmi so nogometaši in navijači Sturma še dolgo proslavljali 85. zmago na 205. mestnem derbiju. Nogometaši GAK-a, ki s 15 točkami ostajajo na predzadnjem mestu prvenstva, pa so se hitro pobrali z zelenice, na kateri igrajo tudi domače tekme.

Tomi Horvat s soigralci proslavlja zmago na mestnem derbiju. FOTO: 24ur.com icon-expand

Sturm je z zmago skočil na drugo mesto prvenstvene lestvice. Po 16 krogih ima 28 točk, eno manj od vodilnega RB Salzburga. Konkurenca na vrhu je sicer zelo zgoščena, osmouvrščeni Wolfsberger za Salzburgom zaostaja vsega šest točk. Za nameček se točke po 22 krogih prepolovijo, ko se prvenstvo razcepi na ligo za prvaka in ligo za obstanek. V vsaki bo igralo po šest klubov. "Ne glede na to, ali si prvi ali zadnji, vsak lahko premaga vsakogar. Od prvega do petega mesta je pet točk razlike. Zelo napeto bo. Moramo si najprej izboriti ligo za prvaka, potem pa bomo razmišljali o lovorikah," je še pristavil Gorenc Stanković. Več o trenutnem dometu Sturma pa bo povedal že četrtkov spopad s Crveno zvezdo v Ligi Evropa. Petkratni avstrijski prvaki nujno potrebujejo zmago, da bi ostali v boju za evropsko jesen, saj so v prvih petih tekmah zbrali vsega štiri točke. Za slovenske navijače bo obračun še posebej zanimiv, ker bomo na sredini igrišča spremljali boj treh reprezentantov, poleg že omenjenih bo v vrstah gostov na delu Timi Max Elšnik.