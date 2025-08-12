Grealish nova pridobitev Evertona

Devetindvajsetletni angleški reprezentant Jack Grealish , ki je s Cityjem osvojil tri naslove angleškega prvaka, dva pokala FA, ligo prvakov, evropski superpokal in klubsko svetovno prvenstvo, je postal šesta poletna okrepitev ekipe Davida Moyesa . Pred njim so modri dres oblekli še Charly Alcaraz , Thierno Barry , Mark Travers , Adam Aznou in Kiernan Dewsbury-Hall .

"Zelo sem vesel prestopa v Everton. Zame je to ogromen korak. Gre za izjemen klub z izjemnimi navijači," je Grealish popihal na dušo novim delodajalcem. "Takoj ko sem govoril s trenerjem, sem vedel, da je to edini klub, v katerega si želim. Navijači so me na družbenih omrežjih zasuli s sporočili, tako da je bil to še eden od razlogov, zakaj sem izbral Everton," je dodal nogometaš, ki je leta 2021 za takratni britanski rekord 117,5 milijona evrov iz Aston Ville prestopil v Manchester City.

Everton uvodna tekma nove sezone čaka v ponedeljek, ko bo gostoval pri Leedsu, za katerega bo novi sezoni igral slovenski reprezentančni branilec Jaka Bijol.