Nogomet

Grealish nova pridobitev Evertona

Liverpool, 12. 08. 2025 18.52 | Posodobljeno pred 12 dnevi

Avtor
STA
Angleški nogometni prvoligaš Everton je dobil veliko okrepitev za novo sezono, ki se bo začela ta konec tedna. Klub iz Liverpoola si je do konca sezone od Manchester Cityja izposodil Jacka Grealisha.

Jack Grealish
Jack Grealish FOTO: everton

Devetindvajsetletni angleški reprezentant Jack Grealish, ki je s Cityjem osvojil tri naslove angleškega prvaka, dva pokala FA, ligo prvakov, evropski superpokal in klubsko svetovno prvenstvo, je postal šesta poletna okrepitev ekipe Davida Moyesa. Pred njim so modri dres oblekli še Charly Alcaraz, Thierno Barry, Mark Travers, Adam Aznou in Kiernan Dewsbury-Hall.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Zelo sem vesel prestopa v Everton. Zame je to ogromen korak. Gre za izjemen klub z izjemnimi navijači," je Grealish popihal na dušo novim delodajalcem. "Takoj ko sem govoril s trenerjem, sem vedel, da je to edini klub, v katerega si želim. Navijači so me na družbenih omrežjih zasuli s sporočili, tako da je bil to še eden od razlogov, zakaj sem izbral Everton," je dodal nogometaš, ki je leta 2021 za takratni britanski rekord 117,5 milijona evrov iz Aston Ville prestopil v Manchester City.

Everton uvodna tekma nove sezone čaka v ponedeljek, ko bo gostoval pri Leedsu, za katerega bo novi sezoni igral slovenski reprezentančni branilec Jaka Bijol.

nogomet jack grealish manchester city everton
