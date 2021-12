Grealish: V Cityju je noro, standardi so tako zelo visoki

"Pri Cityju sem do sedaj v redu opravil svoje delo. A imam še veliko več za pokazati. Veliko težje je bilo, kot sem mislil, da bo," je v zadnjem intervjuju za otoške medije dejal 26-letni Jack Grealish, ki se je poleti za astronomsko odškodnino iz Aston Ville preselil k zvezdniškemu Manchester Cityju.

"Še vedno se učim in privajam. Slišal sem, da nekateri potrebujejo celotno leto, da se privadijo na življenje tu, tako da bo mogoče zame enako. Želim si dosegati več golov in zbrati še več podaj v naslednjem letu," je v intervjuju za Sky Sports povedal po prvih šestih mesecih v novem klubu. "Noro je, saj so standardi tukaj zelo visoki, tako na kot zunaj igrišča. To je neverjetno, a to je razlog, zakaj so tako zelo uspešni skozi vsa ta zadnja leta," je priznal Grealish, ki je pred tem igral za Aston Villo, domači klub, rojen je namreč v Birminghamu. V Cityju se za zdaj še ni pretirano izkazal, sploh če v zakup vzamemo njegovo visoko odškodnino, ki je po podatkih uglednega portala Transfermarkt znašala 117,5 milijona evrov. Do danes je v dresu sinjemodrih v Premier League zbral dva gola in dve podaji, 12-krat pa je v angleški ligi tekmo tudi začel. Skupno ima v vseh tekmovanjih na svojem kontu tri gole in tri podaje na 20 odigranih obračunih.

icon-expand Phil Foden in Jack Grealish sta se očitno hitro povezala, nazadnje so ju fotografi skupaj zasačili v nočnem klubu. FOTO: AP

Nazadnje se mu je trener sinjemodrih Pep Guardiola odrekel za tekmo z Newcastlom, potem ko so ga skupaj s soigralcem Philom Fodenom fotografi zasačili v enemu od nočnih klubov, oba pa naj na trening naslednje jutro ne bi prišla v idealnem stanju. "To, da imaš etiketo igralca v vrednosti več kot 100 milijonov evrov, pomeni, da ko ne zadevaš, greš skozi pot, kjer se ljudje sprašujejo, ali si vreden tega denarja. Kje so tvoji zadetki, kje so tvoje podaje? To razumem, a na vse skupaj gledam kot privilegij, da si je klub želel zapraviti toliko denarja zame in upam, da se mu bom lahko oddolžil z zadetki in trofejami," je izpostavil Grealish.

icon-link Statistika Grealisha pri Cityju FOTO: Sofascore.com