Grealish začasno ostal brez izpita in 100.000 evrov

Na sodišču so priče nesreče, ki se je zgodila 29. marca, izjavile, da je bil nogometaš Aston Ville pod vplivom alkohola, za visoko kazen pa je zaslužno dejstvo, da je bil za hude prometne prekrške, kot sta povzročitev prometne nesreče na parkirišču in visoka prekoračitev hitrosti, že prej kaznovan. Grealish je za angleško reprezentanco debitiral letos, do zdaj je zanjo odigral pet tekem.