Vrača se 'Party Jack': Grealish ponovno pod drobnogledom

Nogometaš Jack Grealish, ki je z nogometnih igrišč trenutno odsoten zaradi operacije stopala (tridesetletnik, ki pri Evertonu nastopa kot posojen igralec Manchester Cityja, se je poškodoval prejšnji mesec na tekmi angleške lige proti Aston Villi, utrpel je namreč zlom stopala), je bil konec tedna opažen na strešnem baru v Manchestru, kjer se je družil s prijatelji. Po navedbah očividcev naj bi na prizorišče prispel okoli 16.30, vendar naj bi že približno uro kasneje tam celo zaspal, domnevno pod vplivom alkohola.
Angleški reprezentant je sicer marca na družbenih omrežjih delil utrinke okrevanja, na katerih je bilo videti, da je po operaciji sprva nosil mavec, nato zaščitni čevelj, pri hoji pa si je pomagal tudi s skirojem za razbremenitev noge. Kljub rehabilitaciji pa se je kmalu vrnil tudi k družabnemu življenju, med drugim se je v Rimu udeležil razkošnega praznovanja v družbi reprezentančnega kolega Jordana Pickforda.
Nogometaš ima sicer že dlje časa sloves zabavljača, ki rad organizira razkošne zabave. Med drugim je decembra pritegnil pozornost z organizacijo dragega prazničnega dogodka v Londonu, ki se je zaključil v nočnem klubu. Zadnji incident na strešnem baru tako ponovno odpira vprašanja o njegovem življenjskem slogu v času rehabilitacije. Čeprav takšni dogodki niso neposredno povezani z njegovimi športnimi nastopi, pa nehote vplivajo na javno podobo igralca, ki je bil nekoč eden ključnih adutov angleške reprezentance.
