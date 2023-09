Greenwood bo nogometno kariero naslednje leto poskušal obuditi v Getafeju

Enaindvajsetletni napadalec, ki ima z Unitedom pogodbo do leta 2025, bo tako to sezono igral za klub iz predmestja španske prestolnice. "Prestop bo omogočil Masonu Greenwoodu nov začetek stran od Manchestra. Klub bo še naprej podpiral Masona in njegovo družino v času te tranzicije," so zapisali pri njegovem angleškem delodajalcu.