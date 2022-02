Greenwood po plačilu varščine na prostosti

Prejšnji vikend so po družbenih omrežjih zakrožile slike in posnetki bivšega Greenwoodovega dekleta Harriet Robson. Robsonova trdi, da jo je Greenwood večkrat pretepel, objavila pa je tudi posnetek, s katerega je razvidno, da jo je (zdaj suspendirani) nogometaš Manchester Uniteda silil v spolni odnos. Ni trajalo dolgo, da je policija obiskala Greenwoodov dom in rdečega vraga tudi pridržala. A po dveh dneh in pol je lahko Greenwood ob plačilu varščine odkorakal na prostost. Rdeči vragi so ga suspendirali že v nedeljo, kmalu pa so ga 'izobčili' tudi glavni pokrovitelji, med drugim tudi opremljevalec Nike.