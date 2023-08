Greenwood kljub umaknjenim obtožbam zapušča Manchester United

Pri klubu pa dodajajo, da so skušali zbrati čim več informacij in dokazov v zvezi s primerom, "ki niso javno dostopni". V klubu so nato prišli do sklepa, da nogometaš ni storil kaznivih dejanj, katerih je bil obdolžen, vseeno pa je storil napake, za katere mora prevzeti odgovornost. Prav tako so v klubu prišli do sklepa, da na taki podlagi sodelovanje ni možno, zato bo moral Greenwood novo službo poiskati drugje.

"Razumem, da me bodo ljudje obsojali zaradi tega, kar so videli in slišali na družbenih omrežjih. Vem, da bodo mislili najslabše. Vzgojen sem bil v prepričanju, da sta nasilje in zloraba v katerem koli razmerju napačno. Nisem počel stvari, ki so mi jih očitali. Februarja sem bil oproščen vseh obtožb. Popolnoma se strinjam, da sem delal napake in prevzamem svoj del odgovornosti. Rad bi bil dober zgled kot profesionalni nogometaš, osredotočen sem na vlogo očeta in dobrega partnerja. Odločitev je bila del procesa, ki ga je prineslo sodelovanje med Manchester Unitedom, mojo družino in mano. Najboljše za vse je, da svojo nogometno kariero nadaljujem stran od Old Trafforda, kjer moja prisotnost ne bo moteča. Zahvaljujem se vsem v klubu za podporo, vse od mojega sedmega leta, ko sem se jim pridružil. Vedno bo del mene. Neizmerno sem hvaležen svoji družini in vsem bližnjim za podporo. Nameravam biti še boljši nogometaš, predvsem pa boljši človek in dober oče. Svoje talente pa uporabiti na igrišču in izven njega, na pozitiven način," so bile besede Greenwooda.