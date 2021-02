Grega Sorčan se vrača v Novo Gorico

Grega Sorčan bo imel, kot piše na uradni spletni strani novogoriškega prvoligaša, do konca aktualne sezone v Športnem parku status posojenega igralca s strani NK Domžale. Sorčan se po slabem letu in pol znova vrača v goriške vrste. 24-letni Kranjčan je goriškemu nogometnemu občinstvu odlično poznan, saj je za ponos Primorske po prihodu iz italijanskega Chieva med sezonami 2014/15 in 2018/19 zbral 164 nastopov in Gorici pomagal do 2. in 4. mesta v državnem prvenstvu. Sorčan se lahko pohvali tudi s šestnajstimi nastopi za mlajše selekcije slovenske izbrane vrste, zdaj pa bo v Novi Gorici zaostril konkurenco med vratnicama in svojemu nekdanjemu klubu pomagal pri borbi za obstanek.

Gorica je po 21 krogih na zadnjem mestu lestvice, za rešilnim osmim mestom, ki ga zaseda branilec naslova Celje, zaostaja devet točk, za devetouvrščenim Aluminijem pa le še dve točki. A tako Celje kot Aluminij imata še tekmo v dobrem.