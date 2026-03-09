Kaos brez primere: v Braziliji 23 rdečih kartonov po vsesplošnem pretepu na zelenici

Incident je izbruhnil 30 sekund pred koncem obračuna po dvoboju v kazenskem prostoru, kar je sprožilo burno reakcijo igralcev obeh ekip. Spor je hitro prerasel v množično prerivanje, v katerega se je vključilo veliko nogometašev, situacija pa je eskalirala v fizične obračune.

Zaradi popolnega kaosa na igrišču je bila tekma prekinjena za več kot deset minut, medtem ko so varnostniki in policija poskušali pomiriti razgrete igralce in jih med seboj ločiti.