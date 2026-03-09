Naslovnica
Nogomet

Kaos brez primere: v Braziliji 23 rdečih kartonov po vsesplošnem pretepu na zelenici

Rio de Janeiro, 09. 03. 2026 12.19

Avtor:
M.J.
Gremio - Atletico

Ne gre, oziroma ni šlo za dogodek na najnižji ravni. Ni šlo za tekmo najnižjega tekmovalnega ranga, kot bi to pričakovali. Cruzeiro in Atletico Mineiro sta resna kluba na najvišjem brazilskem klubskem nivoju. Kluba s številnimi lovorikami in bogato zgodovino. A tokrat so padle vse maske in (človeški) nivo je bil najnižji možni. Nogometaši obeh klubov so bili namreč udeleženi v množiči pretep, ki je zasenčil zaključek tekme. Epilog? Rekordnih 23 rdečih kartonov, kar Brazilija na tem nivoju ne pomni ...

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Incident je izbruhnil 30 sekund pred koncem obračuna po dvoboju v kazenskem prostoru, kar je sprožilo burno reakcijo igralcev obeh ekip. Spor je hitro prerasel v množično prerivanje, v katerega se je vključilo veliko nogometašev, situacija pa je eskalirala v fizične obračune.

Zaradi popolnega kaosa na igrišču je bila tekma prekinjena za več kot deset minut, medtem ko so varnostniki in policija poskušali pomiriti razgrete igralce in jih med seboj ločiti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na koncu je sodnik pokazal kar 23 rdečih kartonov, kar predstavlja največje število v zgodovini brazilskega nogometa. Večinoma so bili izključeni rezervni igralci obeh ekip ter člani strokovnega štaba, ki so se vmešali v pretep.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Eden tistih, ki je iz incidenta odnesel najslabše, je vratar Atletico Mineira, Everson. Po tekmi je objavil fotografijo, na kateri je vidna velika oteklina na njegovem čelu. Končni rezultat se kljub vsemu ni spremenil – Cruzeiro je zmagal z 1:0.

Čeprav je bilo razdeljenih 23 rdečih kartonov, je jasno, da bo disciplinska komisija imela ogromno dela. Kazni in suspenzije za člane obeh ekip so praktično neizogibne.

nogomet brazilija gremio mineiro

Razumnež
09. 03. 2026 12.42
Lepo..... Iskal je, jih dobil, pa še izgubili so. win-win-win
bibaleze
