Kaos brez primere: v Braziliji 23 rdečih kartonov po vsesplošnem pretepu na zelenici

Incident je izbruhnil 30 sekund pred koncem obračuna po dvoboju v kazenskem prostoru, kar je sprožilo burno reakcijo igralcev obeh ekip. Spor je hitro prerasel v množično prerivanje, v katerega se je vključilo veliko nogometašev, situacija pa je eskalirala v fizične obračune.
Zaradi popolnega kaosa na igrišču je bila tekma prekinjena za več kot deset minut, medtem ko so varnostniki in policija poskušali pomiriti razgrete igralce in jih med seboj ločiti.
Na koncu je sodnik pokazal kar 23 rdečih kartonov, kar predstavlja največje število v zgodovini brazilskega nogometa. Večinoma so bili izključeni rezervni igralci obeh ekip ter člani strokovnega štaba, ki so se vmešali v pretep.
Eden tistih, ki je iz incidenta odnesel najslabše, je vratar Atletico Mineira, Everson. Po tekmi je objavil fotografijo, na kateri je vidna velika oteklina na njegovem čelu. Končni rezultat se kljub vsemu ni spremenil – Cruzeiro je zmagal z 1:0.
Čeprav je bilo razdeljenih 23 rdečih kartonov, je jasno, da bo disciplinska komisija imela ogromno dela. Kazni in suspenzije za člane obeh ekip so praktično neizogibne.
