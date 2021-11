Gremiovi navijači jezo stresli nad tehnologijo VAR

Navijače Gremia je razjezila odločitev glavnega sodnika, ko je razveljavil gol za izenačenje na 2:2, za katero so se sodniki odločili s pomočjo tehnologije VAR. Na koncu je Gremio izgubil tekmo s 3:1.

Kot poroča portal Globoesporte, so se navijači po nedeljski tekmi pretepali tudi na tribunah, prišlo je tudi do spopadov s policijo. Pristaši Gremia so uničili tudi opremo fotografov.

Gremiu sicer grozi izpad iz lige, saj je na predzadnjem mestu lestvice.