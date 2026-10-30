'Gremo po tri točke na derbiju in v boj za naslov prvaka'

Olimpija je v sezono krenila izredno slabo. Še bolj kot rezultatska kriza je navijače skrbela atmosfera okoli kluba, ki je še vedno problematična in nepredvidljiva. Od ekspresne menjave trenerja in športnega direktorja do nesmiselnega kadrovanja – Olimpijine težave so naslikale drugačno zgodbo, kot jo kaže položaj na ligaški razpredelnici.
Zmaji so četrti in so štiri točke oddaljeni od večnih tekmecev na drugem mestu. Maribor je med tednom utrpel prvi poraz sezone, kar je še dodatno odprlo vrata izjemno zanimivemu boju za naslov prvaka. "Vsi na lestvici smo si zelo blizu. Vse bomo dali od sebe, da zmagamo na derbiju. Če nam to uspe, gremo na prvo mesto," je za našo medijsko hišo dan pred velikim spektaklom povedal vratar Olimpije Matevž Vidovšek.
Prav 27-letnik je bil na "udaru" na zadnjem derbiju lanske sezone, ki ga je Olimpija zaradi izgredov štajerskih navijačev dobila za zeleno mizo. Tudi tokrat se obeta peklensko vzdušje, vseeno pa prekinitve tekme ne gre pričakovati: "Vsi bi takoj podpisali, da bi zmagali s 3:0, čeprav bi tudi 1:0 popolnoma zadoščalo. Na zadnjem derbiju je bilo napeto, vemo, kakšne so bile okoliščine. Tudi jutri pričakujemo napeto tekmo, čeprav do prekinitve ne bi smelo priti," je še povedal Vidovšek.
Pogovora z enim najboljših vratarjev v Sloveniji nismo mogli skleniti brez vprašanja o početju njegovega stanovskega kolega Ažbeta Juga, ki si je na torkovem gostovanju v Kopru privoščil veliko neumnost in bo posledično izpustil večni derbi in naslednji dve tekmi. "Tudi sam sem se nekajkrat znašel v središču pozornosti zaradi podobnih situacij. Na terenu te velikokrat zanese in prepozno začneš razmišljati o svojem početju. Kar je, je, derbi bomo odigrali brez njega," je o situaciji povedal 27-letnik.
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