'Gremo po tri točke na derbiju in v boj za naslov prvaka'

Olimpija je v sezono krenila izredno slabo. Še bolj kot rezultatska kriza je navijače skrbela atmosfera okoli kluba, ki je še vedno problematična in nepredvidljiva. Od ekspresne menjave trenerja in športnega direktorja do nesmiselnega kadrovanja – Olimpijine težave so naslikale drugačno zgodbo, kot jo kaže položaj na ligaški razpredelnici.

Zmaji so četrti in so štiri točke oddaljeni od večnih tekmecev na drugem mestu. Maribor je med tednom utrpel prvi poraz sezone, kar je še dodatno odprlo vrata izjemno zanimivemu boju za naslov prvaka. "Vsi na lestvici smo si zelo blizu. Vse bomo dali od sebe, da zmagamo na derbiju. Če nam to uspe, gremo na prvo mesto," je za našo medijsko hišo dan pred velikim spektaklom povedal vratar Olimpije Matevž Vidovšek.