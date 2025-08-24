Grenko-sladka zmaga topničarjev, ki so ostali brez Odegaarda in Sake

Arsenal je v drugem krogu angleškega prvenstva s kar 5:0 razbil Leeds United, za katerega v nasprotju s pričakovanji ni zaigral Jaka Bijol, ki je tekmo spremljal s klopi. Navijači Londončanov so imeli obilo razlogov za veselje, a jih lahko skrbita poškodbi Martina Odegaarda in Bukaya Sake, oba sta predčasno zapustila igrišče. Trener Mikel Arteta ni skrival strahu, da bi poškodba Sake utegnila biti hujše narave.

Obilo razlogov za zadovoljstvo, a tudi nekaj razlogov za skrb so imeli v sobotnem popoldnevu navijači Arsenala.

Viktor Gyokeres se je odvalil kamen od srca. Zadel je dva gola in tako utišal kritike, ki so bili po njegovem debiju zelo glasni. FOTO: Profimedia icon-expand

Gyokeres si je oddahnil

Njihovo moštvo je po izenačenih uvodnih minutah v nadaljevanju povsem povozilo Leeds United. Viktor Gyokeres je kritike po bledi predstavi na Old Traffordu utišal z dvema zadetkoma. V drugem polčasu je navdušil še komaj 15-letni Max Dowman, ki je postal drugi najmlajši nogometaš v zgodovini Premier League in je izsilil enajstmetrovko, s katere je švedski napadalec postavil končni izid. A če pregovor, da se po jutru dan pozna, kaj drži, potem bodo imeli topničarji tudi letos ogromne težave s poškodbami. Trenerju Mikelu Arteti so mnogi očitali, da ima za novo sezono preširok kader, da bi lahko zadovoljil vse individualne ambicije svojih nogometašev. Vendar že po drugem krogu postaja jasno, da bo širino na klopi še kako potreboval. Ob zmagi proti Manchester Unitedu se je poškodoval Kai Havertz, ki bo odsoten vsaj nekaj mesecev. Kot vse kaže, pa je zmaga proti Leedsu na stranski tir vsaj za nekaj tednov postavila Martina Odegaarda in Bukaya Sako.

Bukayo Saka FOTO: Profimedia icon-expand

Poškodba Sake deja vu iz lanske sezone?

Prvi je že po nekaj minutah neugodno padel na ramo, po čemer je sicer skušal nadaljevati, a ga je Arteta še pred koncem prvega polčasa poklical na klop. Še veliko bolj pa navijače Arsenala skrbi usoda Sake, ki je dosegel sijajen gol za 2:0, a je kmalu po začetku nadaljevanja začutil bolečino v zadnji stegenski mišici. Arteta je na novinarski konferenci po tekmi povedal, da ne ve natančno, za kako hudo poškodbo gre. "A to nikoli ni dober znak. Nekaj je začutil med tekom. Počakati bomo morali na nadaljnje preglede. Zdravniki bodo povedali, ampak zdi se, da gre za podobno poškodbo kot lani." Spomnimo, lani je Saka zaradi težav z že omenjeno mišico manjkal dobre tri mesece, izpustil je kar 19 tekem.

Eberechi Eze je pred tekmo prvič pomahal navijačem Arsenala. FOTO: Profimedia icon-expand

Še dobro, da je prišel Eze

Pričakuje se, da bo v odsotnosti Odegaarda in Sake hitro v ogenj porinjen najnovejši prišlek Eberechi Eze, ki se je navijačem predstavil prav pred tekmo z Leedsom. Dolgoletnega nogometaša Crystal Palaca se je dolgo povezovalo s Tottenhamom, a je Arsenal ekspresno speljal prestop in tako večnim rivalom speljal odmevno okrepitev. Za 27-letnika so topničarji plačali 70 milijonov evrov. Arteta je dejal, da je bil to eden najhitreje realiziranih prestopov, kar jih je doživel v svoji karieri. "To kaže, kako močno si želimo dvigniti klub na še višjo raven. Presrečen sem, da je z nami. O njegovem talentu ne gre izgubljati besed," je komentiral španski strateg.

Max Dowman je navdušil na debiju med angleško elito. 16. rojstni dan bo praznoval na zadnji dan leta 2025. FOTO: Profimedia icon-expand

Dowman kompliment za celotno akademijo

Dowman je v Premier League debitiral pri 15 letih in 235 dneh. Mlajši od njega je bil le njegov soigralec Ethan Nwaneri (15 let in 181 dni).

Dotaknil se je tudi komaj 15-letnega Dowmana, ki je navdušil navijače in pokazal, da so pred njim velike stvari. "No, to mi gledamo na treningih vsak dan. To je kompliment celotni njegovi družini, ker je vzgojila odraslega in stabilnega fanta, ki se zna kosati s pritiskom, in seveda naši akademiji. Čestitke vsem trenerjem, ki so bili vpleteni v njegov razvoj. Še nikoli v svojem življenju nisem videl česa takega. Da je nekdo pri 15 letih tako prepričan v svoje sposobnosti. Navdaja me z optimizmom in ponosom."