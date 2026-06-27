Grenko slovo urugvajske legende, ki je sama zapustila ekipo

Fernando Muslera je najverjetneje zadnjič oblekel urugvajski dres. FOTO: Profimedia

Fernando Muslera se je v 42. minuti zelo slabo odzval po na videz ne preveč nevarnem strelu Alexa Baene, ki je tako dosegel edini gol na tekmi za špansko zmago, po kateri se je Urugvaj ekspresno poslovil od svetovnega prvenstva. Med polčasom je namesto Muslere vstopil Sergio Rochet, 40-letnega veterana pa nato ni bilo niti na klopi Urugvaja. Zanimivo, selektor Marcelo Bielsa je po tekmi razkril, da se je Muslera sam odločil zapustiti ekipo. To je bilo zanj sicer peto svetovno prvenstvo in četrto, na katerem je branil, saj je imel pred štirimi leti v Katarju vlogo rezervista.

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Bielsa se brani: Odločitev je bila premišljena

Nato ga kar tri leta ni bilo v reprezentanci, a ga je Bielsa vrnil za letošnji turnir, kjer mu je spet pripadla vloga prvega vratarja. A Muslera se še zdaleč ni proslavil. Prejel je štiri zadetke in pri čisto vseh bi lahko bolje posredoval, zato je zagotovo med glavnimi krivci za zgodnje slovo Urugvaja, ki so ga v skupini H senzacionalno prehiteli Zelenortski otoki. "Moja odločitev je bila zelo premišljena. Za seboj je imel odlično klubsko sezono. Za garderobo je bil izjemnega pomena, saj je velik karakter. Seveda pa zdaj ne morem zanikati, kar se je zgodilo," je svojo zmoto branil argentinski strokovnjak, ki je vodenje Urugvaja prevzel maja 2023.

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