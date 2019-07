Griezmann: Če je Messi jezen, se mu lahko oddolžim z asistencami

Barceloni se je po plačilu 120 milijonov evrov vredne odkupne klavzule v petek mudilo s predstavitvijo Griezmanna, ki je slovo od Atletov napovedal že 14. maja. Simbolično se je Francoz v Barceloni predstavil natančno tri mesece pozneje in na največji francoski državni praznik – dan Bastilje. Na vprašanje, ali misli, da bi bila lahko Lionel Messi in Luis Suarez nezadovoljna zaradi lanskoletnega sporočila Griezmanna, v katerem je zavrnil igranje za Barcelono, je Griezmann odgovoril: "Mogoče. To bom videl, ko se bom srečal z njima, toda s podajami se da vse urediti," je malce v šali dejal francoski napadalec, ki je poskrbel za največjo prestopno sago tega poletja. Ta se še ni končala, saj Atleti ob prestopu Griezmanna zahtevajo dodatnih 80 milijonov evrov (več o tem tukaj). S sporočilom, da ostaja član Atletica, je lani poskrbel za jezo v taboru Kataloncev. "Določene stvari sem storil narobe. Določene, a teh je bilo malo. Nikoli nisem obžaloval te odločitve. Če bo treba prositi za odpuščanje, bom to storil na igrišču, saj tam najbolje govorim," je še poetično pristavil Griezmann.

GRIEZMANN

"Barcelona je nov izziv. Skušal bom postati še boljši. Ne bom več v coni udobja, temveč bom moral najti svoje mesto, biti del enajsterice nove ekipe, s katero želim zmagati La Ligo, kraljevi pokal in Ligo prvakov, ki mi še manjkajo na seznamu," je še sporočil 28-letni francoski napadalec. Ta bo na hrbtu katalonskega dresa nosil številko 17, ki jo je imel že v francoski reprezentanci do 21 let.