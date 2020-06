Griezmann: Čudno bo igrati pred praznimi tribunami

Tudi špansko nogometno prvenstvo se bo v kratkem nadaljevalo, seveda tudi pred praznimi tribunami. Na vrhu lestvice 11 krogov pred koncem La Lige je Barcelona, drugi z dvema točkama zaostanka je Real Madrid, tretja z devetimi točkami manj je Sevilla. Španski mediji v večini menijo, da imajo galaktiki večje možnosti za osvojitev prvenstva, a kdo bo ob koncu precej nenavadne sezone na vrhu, bo pokazal čas. Tudi pri Barceloni se zavedajo, da jih ne čaka lahka naloga, napadalec Antoine Griezmann pravi: "To bo nekaj posebnega. Videl sem, kako to izgleda v Nemčiji, je precej čudno, prazne tribune in tudi slišiš vse, kar se dogaja na igrišču. Čaka nas še 11 tekem in potem še Liga prvakov, vendar tukaj še ni povsem jasno, kako bo. Precej težko bo glede razporeda, saj bomo igrali več kot eno tekmo v prvenstvu. Žena bo jezna, ker ne bo dopusta in plaže,"se je pošalil francoski napadalec.