Griezmann po letu in pol molka izlil dušo: Zlobni ljudje me želijo skregati z Messijem

"Za ta javni nastop sem se odločil izključno zaradi številnih govoric in neresnic, ki so bile zapisane ali izrečene na moj račun. Toliko slabega in negativnega se je nabralo od trenutka, ko sem prestopil k Barceloni, da sem enostavno moral vse skupaj presekati in si reči: 'Zdaj je bilo pa dovolj'," je uvodoma dejal francoski reprezentančni napadalec, ki se je še pred prihodom na Camp Nou zavedal, da ga bo njegova "košarica" Barceloni tik pred začetkom svetovnega prvenstva v Rusiji spremljala še dolgo. "Ko sem podpisal pogodbo z Barcelono, sem na uradni predstavitvi pred svetovno javnostjo prosil za odpuščanje. Predvsem pa klubsko vodstvo in moje nove soigralce. Tedaj sem Leu (Lionelu Messiju, op. p.) dejal, da bom storil prav vse, da pomagam svojemu klubu do novih uspehov. Bil je povsem odkrit do mene in mi priznal, da je bil po moji preložitvi podpisa pogodbe jezen name, saj se je sam zelo zavzel za moj prihod k 'Barci'. V isti sapi mi je izrekel toplo dobrodošlico in pred vsemi na prvem treningu ponudil vso podporo," je v oddaji ' Universo Valdano' razkril Griezmann, ki še kar ne more verjeti, da so nekateri tako zlobni in obenem pripravljeni iti tako daleč, da ga "na silo skregajo z ikono katalonskega ponosa".

Že v uvodnem delu intervjuja je Antoine Griezmann poudaril, da je dolgo časa trpel neupravičene kritike in neresnice ter da ni želel javno obračunati z nikomer, toda slabo vzdušje v katalonskem ponosu in okoli njega ga je privedlo do tega, da pove svojo resnico.

Antoine Griezmann je po letu in pol medijskega molka naposled le izlil dušo in priznal: "Dolgo časa sem trpel neupravičene kritike in očitke na svoj račun. Zdaj pa je bilo dovolj!"

Zlobnežem ni uspelo

"Vse se je začelo v tej smeri, da se že tako slabo vzdušje, ki je v nekem trenutku vladalo v klubu in okoli njega, dodatno poslabša. Od prvega dne, zapomnite si to, od prvega dne imava z Messijem spoštljiv odnos. Na igrišču in zunaj njega oba dajeva vse od sebe za klub, soigralce in naše zveste navijače. Tistim, ki so naju želeli skregati, sporočam, da jim to kljub številnim podlim nameram ni uspelo," je odločno poudaril nekdanji član madridskega Atletica, ki je v nadaljevanju pogovora spregovoril tudi o nedavnih izjavah svojega strica in nekdanjega zastopnika Erica Olhatsa.

"Tega ne morem zanikati, da je bil Olhats pomemben del mojega življenja in profesionalne kariere. Toda z njim sem že pred časom prekinil vsakršen stik. To se je zgodilo na dan poroke, na katero ni prišel. Bil je povabljen, a se je odločil drugače. Od tedaj nisva spregovorila niti besede. Njegova izjava, da Messi izvaja teror nad menoj in ostalimi soigralci, je ena velika laž, da ne bi mogla biti večja. Kar zadeva mojega strica, pa je težava v tem, da preprosto ne vé, kako vrhunski nogomet deluje. Dotični novinar je izvlekel izjavo iz njega in nastal je nov škandal. Leu pa sem ob prvi priložnosti zagotovil, da nič od zapisanega ne drži in da je glede tega lahko povsem miren. Zavedam pa se, kakšno škodo so povzročile nedavne izjave Olhatsa in mojega strica," je dejal Griezmann in ob koncu še enkrat obudil spomine na svoj prihod k aktualnemu španskemu podprvaku.

"Razumeti morate, da sem prišel v klub, ki je le mesec dni pred tem osvojil naslov španskega državnega prvaka. Vedel sem, da se bom za svoje mesto v moštvu moral še kako potruditi. Da dobro ime in predhodni dosežki ne pomenijo nič. Vsakemu trenerju sem bil na razpolago, se maksimalno prilagajal glede na potrebe in želje strokovnega vodstva ... V zadnjem letu in pol smo igrali pod taktirko treh različnih strategov, vsak je imel svoj način razmišljanja in v takšnem klubu, kjer so pričakovanja in zahteve vselej največje, potrebujete čas za prilagoditev. In če k temu dodam še pandemijo koronavirusne bolezni, je krog sklenjen. Toda kot pri vsaki krizni situaciji sem prepričan, da tudi za naš klub prihajajo boljši časi," je zaključil Antoine Griezmann.