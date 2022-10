Griezmann se je vrnil tja, kjer se počuti domače

Kot so pojasnili v klubu, je 31-letni napadalec podpisal pogodbo do 30. junija 2026. Antoine Griezmann je za Atletico igral kot posojen nogometaš Barcelone od poletja 2021, zdaj pa sta se kluba dogovorila o dokončnem prestopu. Leta 2019 je Francoz za 120 milijonov evrov prestopil h katalonskemu klubu, kjer pa se ni najbolje znašel.

"Atletico in Barcelona sta dosegla dogovor o prestopu Antoina Griezmanna, ki je od poletja 2021 do sedaj igral za naš klub kot posojeni nogometaš FC Barcelone. Poleg tega je francoski strelec podpisal pogodbo, ki ga z našim klubom povezuje do 30. junija 2026. V trenutni sezoni je francoski napadalec sodeloval na vseh ligaških in celinskih tekmah, ki jih je odigrala ekipa, na katerih je dosegel tri zadetke in dve podaji," so zapisali ob podpisu na uradni spletni strani madridskega kluba.

Laporta je dodal, da je v pogodbi dodatna klavzula, ki velja v primeru, če bi Atletico Francoza prodal. Po takšnem scenariju bi moral Atletico Barceloni odšteti razliko do vnaprej dogovorjenega zneska, ta pa je 40 milijonov evrov.

Griezmann je sicer za Atletico odigral 303 tekme in dosegel 144 golov. Za Barcelono je na 102 tekmah zadel 35-krat.