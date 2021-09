Griezmann se vrača v Atletico, Barcelona ima novega napadalca, Saul Niguez na posojo v Chelsea

Zadnji dan poletnega prestopnega roka so evropski klubi izkoristili za še zadnje spremembe igralnega kadra, s katerim bodo po reprezentančnem odmoru nadaljevali sezono. Napeto je bilo predvsem dogajanje v Barceloni, saj je tik pred iztekom roka klub zapustil Antoine Griezmann, ki se vrača v Atletico Madrid, namesto njega pa je Barcelonin napad okrepil Luuk de Jong.

30-letni Francoz Antoine Griezmann se po dveh letih igranja v Barceloni vrača v klub, kjer je odigral svoje najboljše tekme v karieri. Govora je seveda o madridskem Atleticu, v katerega se Griezmann po neuspešni epizodi v katalonskem klubu vrača na enoletno posojo, ki jo lahko Madridčani podaljšajo še za eno leto ali pa Francoza za 40 milijonov evrov dokončno odkupijo.

Barcelona je julija 2019 za Griezmanna odštela visokih 120 milijonov evrov in mu v podpis dala pogodbo, ki velja do konca sezone 2024. Ker pa se Francoz v dveh letih ni dobro vklopil v ekipo Kataloncev in ker Barco pestijo hude finančne težave, so se odločili, da Griezmanna posodijo nazaj v klub, od koder je prišel, in se s tem (vsaj) za eno sezono znebijo njegove vrtoglave plače, ki znaša približno 400 tisoč evrov na teden, ter nato povrnejo tretjino plačane odkupnine.

icon-link Statistika Griezmanna pri Atletico Madridu in Barceloni FOTO: Sofascore.com

icon-expand Luuk de Jong – najboljši posameznik finala Lige Evropa 2020 FOTO: AP

Barcelona je v zadnjih minutah izvedla še eno potezo, in sicer je v svoje vrste iz Seville pripeljala 31-letnega napadalca Luuka de Jonga. Nizozemec je v dveh letih za Sevillo na 94 tekmah dosegel 19 zadetkov, ključno vlogo pa je odigral v predlanski sezoni Lige Evropa, ko je v polfinalu zadel za zmago proti Manchester Unitedu, nato pa bil dvakrat uspešen še v finalu proti Interju iz Milana. De Jong, ki je za nizozemsko izbrano vrsto od leta 2011 zbral 38 nastopov, je desetkrat zaigral tudi pod vodstvom trenutnega Barceloninega trenerja Ronalda Koemana in dosegel en zadetek. Barcelona si je de Jonga od Seville sposodila za eno leto in imela nato tudi možnost odkupa. Tudi Atletico Madrid je poskrbel še za enega izmed zadnjih prestopov poletnega prestopnega roka, saj je 26-letni vezist Saul Niguez odšel na enoletno posojo v Chelsea. Modri iz Londona bodo za posojo Atleticu odšteli 5 milijonov evrov, po koncu sezone pa imeli tudi možnost odkupa igralca za 40 milijonov evrov. Niguez, ki je član madridskega Atletica že od svojega 14. leta, je na 340 tekmah za 'Colchonerose' dosegel 43 zadetkov.

Zadnji dan prestopnega roka poskrbel za veliko prestopov Manchester United je po zgolj dveh letih zapustil krilni napadalec Daniel James in za približno 30 milijonov evrov prestopil v Leeds United, za katerega je skoraj že podpisal pred dvema letoma, a si je nato premislil in se pridružil Rdečim vragom. Z lani devetouvrščenim klubom v angleški Premier ligi je podpisal petletno pogodbo. Krepili so se tudi drugi angleški klubi, brazilski bočni branilec Emerson Royal je za 25 milijonov evrov (ter 5 morebitnih milijonov bonusa) Barcelono zamenjal za Tottenham. Mesto v ekipi mu je odstopil Serge Aurier, ki je sporazumno prekinil sodelovanje z Londončani in postal prost igralec. Tottenhamovi rivali iz severnega Londona, Arsenal, so prav tako opravili obrambno rošado. Klub je zapustil Španec Hector Bellerin, ki bo eno sezono kot posojen igralec igral v domovini za Real Betis, obrambno vrzel pa bo zapolnil 22-letni Japonec Takehiro Tomiyasu, ki se je Londončanom za 18 milijonov evrov pridružil iz Bologne.

West Ham United je na enoletno posojo (z možnostjo odkupa) v klub pripeljal še enega češkega reprezentanta. Vladimirju Coufalu in Tomašu Součku se bo pridružil 23-letni Alex Kral, sicer igralec Spartaka iz Moskve. Prav tako enoletno posojo z možnostjo odkupa je sklenil angleški pokalni prvak Leicester City in sicer so se z RB Leipzigom dogovorili za posojo 23-letnega krilnega napadalca Ademole Lookmana, ki je v Premier ligi že igral za Everton in Fulham. Leipzig se je namreč okrepil z rosno mladim 18-letnim vezistom Barcelone Ilaixom Moribo, za katerega so Kataloncem odšteli 16 milijonov evrov in šest milijonov morebitnih bonusov, Barcelona pa si je pridržala še pravico do deset odstotkov odkupnine od morebitnih prihodnjih prestopov. Za zaključek izjemno uspešnega prestopnega roka so se okrepili tudi pri francoskem PSG-ju, saj so v svoje vrste pripeljali 19-letnega bočnega branilca Nuna Mendesa. Za enoletno posojo bo Sporting prejel 7 milijonov evrov, PSG pa ima tudi možnost odkupa za 40 milijonov evrov. V nasprotno smer bo prav tako na enoletno posojo odšel argentinski vezist Pablo Sarabia.

Veterani se selijo brezplačno Venezuelec Salomon Rondon bo v mestu Beatlov ponovno združil moči z Rafo Benitezom, ki je bil njegov trener že pri Newcastle Unitedu ter kitajskem klubu Dalian Professional. 31-letni napadalec je zadnje pol sezone kot posojen igralec s strani kitajskega kluba preživel pri CSKA Moskvi, v Everton pa je prestopil kot prost igralec. S karamelami je podpisal dveletno pogodbo z možnostjo podaljšanja za še eno leto. Kolumbijski napadalec Radamel Falcao bo po tem, ko je sporazumno prekinil pogodbo s turškim Galatasarayem, kariero nadaljeval pri povratniku v špansko prvo ligo Rayu Vallecanu. 35-letni Kolumbijec se tako po osmih letih vrača v Španijo, med letoma 2011 in 2013 je igral za Atletico Madrid in z njim osvojil španski pokal, ligo Evropa in evropski superpokal. Bivši igralec Nemčije ter Bayerna Jerome Boateng pa bo kariero nadaljeval v francoski prvi ligi, saj je kot prost igralec okrepil Lyon. 32-letni steber obrambe je poleti po izteku pogodbe po desetih letih zapustil serijske nemške prvake, s katerimi je kar devetkrat osvojil nemško ligo, petkrat nemški pokal ter superpokal in dvakrat ligo prvakov, z Nemčijo pa je leta 2014 osvojil prestižni naslov svetovnega prvaka.