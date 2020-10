Griezmann v Zagrebu pred Zidana: Deschamps me zna postaviti

Potem ko je v tem reprezentančnem premoru selektor Francije Didier Deschampsocenil, da je Antoine Griezmann"nezadovoljen" pri Barceloni, je nekaj prahu v Kataloniji z izjavami po zmagi v Zagrebu nad Hrvaško dvignil tudi Griezmann sam. Napadalec Barce se je izkazal z izvrstnim zadetkom za vodstvo Francozov v prvem polčasu, ko je s silovitim strelom znotraj kazenskega prostora zadel pod prečko nemočnega Dominika Livakovića.

Francozi, predvsem po "zaslugi"Kyliana Mbappeja, bi lahko na polčas odšli z višjo prednostjo, a so bili v zaključkih izjemno nezbrani, domači pa so v drugem polčasu izenačili prek Nikole Vlašićain nenadoma prevzeli pobudo. A nato so se gostje vnovič prebudili in prek Mbappeja, ki je izkoristil izvrstno podajo Lucasa Digneja, odnesli vse tri točke iz hrvaške prestolnice.

Griezmannov zadetek iz prvega polčasa je bil ne samo lep, temveč tudi zgodovinski, saj je na večni lestvici prehitel legendarnega Zinedina Zidana, ki je do sredinega večera držal peto mesto z 31 goli. Potem ko je Griezmannovih zadetkov po selitvi iz Atletico Madrida v Barcelono še naprej malo, je več kot očitno, da zvezdniku tudi v postavitvi novega trenerja Ronalda Koemana nekaj ne "diši".

'Izkoristil zaupanje trenerja in mojih soigralcev'

"Tekma je bila težka, saj nismo mogli razviti naše igre. Igrišče je bilo težko, nasprotnik pa je imel veliko željo, da nas premaga," je po tekmi pred novinarji razglabljal Griezmann, ki je z rojaki dobil še drugo tekmo proti Hrvatom po njihovem spopadu za naslov svetovnega prvaka leta 2018 v Moskvi (4:2).

"Znali smo trpeti in najpomembnejša je bila zmaga," je dodal Griezmann, o svojem golu in položaju na zelenici pod taktirko Deschampsa pa je pristavil: "Menim, da je bil gol zelo lep. Žoga je prišla do mene, poskušal sem jo dobro zadeti in dosegel sem gol. Trener me zna postaviti, zato sem izkoristil to prednost, zaupanje trenerja in mojih soigralcev,"je sklenil Griezmann, čigar (ne)skladnost z Lionelom Messijemje v Barceloni prav tako že lep čas pod drobnogledom.

Dodatne težave za Barco: poškodba Pjanića

Pred nadaljevanjem prvenstva, Barcelono čaka vedno neprijetno gostovanje pri Getafeju, je Koeman dobil tudi slabe novice z zadnjega obračuna reprezentance Bosne in Hercegovine, saj je moral zaradi težav s hrbtom igrišče v Vroclavu predčasno zapustiti vezist Miralem Pjanić. Zvezdniška okrepitev minulega prestopnega roka sicer (še) ne začenja tekem Barce v prvi postavi in vprašanje je, če bo nared za gostovanje v predmestju Madrida, kamor se Katalonci že podajajo brez obeh levih bočnih branilcev Jordija Albein Juniorja Firpa.

"Pjanić je prejel udarec v hrbet, morali smo ga zamenjati. Pričakujemo, da si bo hitro opomogel in se čim prej vrnil na zelenice," je dejal pomočnik Dušana Bajevića, selektorja v odhodu, Rusmir Cviko. Le nekaj minut pred poškodbo Pjanića je reprezentanca Bosne in Hercegovine na obračunu s Poljaki ostala brez izključenega Amela Ahmedhodžićain tekmo na koncu izgubila z 0:3 (Robert Lewandowski40' in 51' ter Karol Linetty45').